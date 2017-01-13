А впереди еще Старый Новый год: Максим Галкин впервые прокомментировал травлю своей супруги

Новости России. На протяжении двух недель в российском сегменте интернета обсуждают праздничные концерты. Пользователи социальных сетей критикуют «голубые огоньки», которые были показаны на центральных российских телеканалах в новогоднюю ночь. «Формат изжил себя. Вместо веселого шоу в праздник мы получили сонный концерт», – резюмируют зрители.



Объектом травли стала Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева. В начале января в Сети появилась петиция, адресованная Константину Эрнсту с просьбой, даже требованием перестать заполнять новогодний эфир Пугачевой и «ее свитой». Документ уже подписали более 140 тысяч человек.



Источник фото: instagram.com/maxgalkinru/



Российские исполнители и армия поклонников Аллы Борисовны бросились защищать Пугачеву, требуя уважать профессионализм и заслуги артистки.

Филипп Киркоров (запись в Instagram):

Какая же все-таки это мерзость! Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире: просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта великая певица для страны, для каждого из нас, чтобы в наших душах и сердцах были радость и счастье. Она – наше достояние республики, наша Алла! Ну а злопыхатели, что они могут «подарить людям», кроме своей злобы? Собаки лают, караван идёт.



Источник фото: instagram.com/alla_orfey/



Примадонна на происходящее отреагировала философски. На своей странице в Istagram чуть позже она опубликовала видео, которое положило начало Instagram-эстафеты говорящих тапочек.

Певица призвала подписчиков, в числе которых, судя по комментариям, немало недоброжелателей, прекратить сбор подписей «за Пугачеву». Алла Борисовна резюмировала: это нормально, если человек, артист кому-то не нравится. Алла Пугачева (запись в Instagram):

Пожалуйста, не волнуйтесь! Не надо собирать никакие подписи «за Пугачеву», ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то – нет. Живем дальше! Радостно и весело.



Источник фото: instagram.com/alla_orfey/

После того, как тапочки Аллы Борисовны «заговорили», ее коллега Николай Басков опубликовал на своей странице в соцсети забавное видео своей «говорящей» обуви. Со свойственной ему иронией певец заявил: «вам должна нравиться одна и та же звезда». Николай Басков (запись в Instagram):

Пожалуйста, не волнуйтесь, не надо собирать никакие подписи! Собирайте лучше деньги, ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. Вам не нравятся одни и те же звезды? Правильно! Вам должна нравиться одна и та же звезда. Флешмоб поддержал Филипп Киркоров, призвав недовольных справляться с шоком самостоятельно. После чего эстафета была передана продюсеру Яне Рудковской, затем – рэперу Тимати.



Источник фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/



«Почему молчит Галкин? Почему не скажет ничего в защиту своей супруги?» – негодовали в комментариях. Как оказалось, Максим Галкин просто выжидал момент. За сутки до Старого Нового года он написал: «А впереди еще #старыйновыйгод», намекая на то, что зрители вновь увидят новогодний огонек, в повторе 13 января.



Источник фото: instagram.com/maxgalkinru/