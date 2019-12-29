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«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

29 декабря 2019 16:38
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Новости Беларуси. Суть акции «Наши дети» – не только весомые и сладкие подарки. Смысл – наполнить детство ярким светом, и не только от новогодней иллюминации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-1

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-3

Решили хорошо учиться для того, чтобы попасть на елку. Чтобы можно было гордиться этим – что мы, можно сказать, достоинство Беларуси.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-6

Тут все очень красочное. Такая новогодняя атмосфера создана, атмосфера праздника.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-9

Особенно понравилось, когда мне помахал глава государства.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-12

Ну, когда он пришел, я офигел немного.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-15

От радости и искренних переживаний, что Баба Яга злая, а Дед Мороз – хороший и добрый. Ведь у детей все по-настоящему.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом-18

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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