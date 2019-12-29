«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Новости Беларуси. Суть акции «Наши дети» – не только весомые и сладкие подарки. Смысл – наполнить детство ярким светом, и не только от новогодней иллюминации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Суть акции «Наши дети» – не только весомые и сладкие подарки. Смысл – наполнить детство ярким светом, и не только от новогодней иллюминации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Решили хорошо учиться для того, чтобы попасть на елку. Чтобы можно было гордиться этим – что мы, можно сказать, достоинство Беларуси.
Тут все очень красочное. Такая новогодняя атмосфера создана, атмосфера праздника.
Особенно понравилось, когда мне помахал глава государства.
Ну, когда он пришел, я офигел немного.
От радости и искренних переживаний, что Баба Яга злая, а Дед Мороз – хороший и добрый. Ведь у детей все по-настоящему.