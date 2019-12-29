«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Новости Беларуси. Суть акции «Наши дети» – не только весомые и сладкие подарки. Смысл – наполнить детство ярким светом, и не только от новогодней иллюминации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Решили хорошо учиться для того, чтобы попасть на елку. Чтобы можно было гордиться этим – что мы, можно сказать, достоинство Беларуси.

Тут все очень красочное. Такая новогодняя атмосфера создана, атмосфера праздника.

Особенно понравилось, когда мне помахал глава государства.

Ну, когда он пришел, я офигел немного.