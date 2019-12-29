«Точь-в-точь» по-медицински. Фельдшер Пирожков, медсестра Пугачёва и врач Розенбаум. Необычный концерт прошёл в 10-ой больнице
«Растворилась в анатомии слов», – строка из песни Инны Афанасьевой здесь, в стенах 10-ой клинической больницы, воспринимается в прямом смысле. Врачи решили необычно встретить Новый год – яркой шоу-программой, со свойственным только им медицинским юмором и особым восприятием действительности, рассказали в программе «Минск и минчане». В считанное время улучшить жизненно важные показатели и поставить диагноз прямо на сцене? Легко!
Ещё 10 минут назад Валентина Аземша была вполне убедительной Еленой Малышевой.
Сейчас она – без ложной скромности, Примадонна. Другой парик, платье, туфли, пару взмахов кистью – и вуаля!
Медицинская сестра хирургического отделения №1 признаётся, что сцена для нее – это всё. На протяжении 15 лет она не только радует коллег великолепными номерами, но с удовольствием приобщает к творчеству всех желающих.
Валентина Аземша, медсестра хирургического отделения №1 УЗ «10-я ГКБ»:
Я самородок, у меня нет музыкального образования, я просто люблю жить. И тащу за собой всех, кто может держаться на этой сцене, агитирую. У нас не хватает юмора, и я решила попробовать самой, показать всем пример, что это можно сделать. И тут попалась на глаза, так как я начала дружить с Интернетом последние два года, я начала вот это всё лопатить, перебирать.
И попалась мне сценка Елены Малышевой. Как раз медицинская тема, новогодняя. Это же просто шик. И я заинтересовала нашего медбрата, коллегу своего. И когда мы попробовали, поняли что мы просто созданы… Просто Николай Басков – Саша подходит просто. А я – Елена Малышева. Вжилась в роль, вот эта её речь, высказывания. Здорово жить – это, вообще.
Николай Басков, Вячеслав Бутусов, «звезда» «Иронии судьбы» Женя Лукашин – трудно поверить, но все эти артисты «вышли» из первого хирургического отделения.
А вот диагностика явила миру Александра Розенбаума.
Ловкость рук – и никакого мошенничества. Латексная шапка и гитара сделали образ не просто правдоподобным – практически идентичным.
Особенно врачи уважают Александра Яковлевича за то, что он их коллега.
Сергей Сорокин, врач ультразвуковой диагностики УЗ «10-я ГКБ»:
Его песни близки и по смыслу, и по содержанию. Исполняю его песни давно, со студенческих лет. Медицина – это, вообще, творческая специальность. Поэтому это тоже помогает, в том числе, в профессии.
Не обидели на шоу талантов и белорусских исполнителей. К примеру, нашей следующей героине очень близок репертуар Инны Афанасьевой.
Анна Кутузова, медсестра психиатрического отделения УЗ «10-я ГКБ»:
Просто нравится музыка и, вообще, её амплуа нравится. И смысл мне по душе. Я хожу на вокал, поэтому надо уже и на сцену, не просто так заниматься.
Но буквально взорвал зал невероятный и несравненный Артур Пирожков!
Если юмор сочетать с отличным образом, голосом и харизмой, то это уже тянет на приз зрительских симпатий. Надо отдать должное: жюри отметило всех участников. Здесь не было победителей и проигравших – только драйв, только хорошее настроение!
Мария Бычкунова, фельдшер-лаборант КДЛ УЗ «10-я ГКБ»:
Мы всем коллективом решили, что я работаю Артуром Пирожковым. Знаете, это секс-символ такой, эпатажная такая личность, которую мне очень хотелось воплотить в жизнь. Я очень благодарна за такой приз.
Конечно, я думала, скорее всего, Алла Пугачёва выиграет, но секс-символ всё решил.
Виолетта Колошонок, председатель первичной профсоюзной организации УЗ «10-я ГКБ»:
Так здорово, что все откликнулись: и молодёжь, и старшее поколение. Сегодня мы могли увидеть Аллу Пугачёву, Елену Малышеву, Вячелава Бутусова, Руслану, Маргариту Суханкину. Все находили, хотя бы, 5-10 минут. Звонили: «Мне нужно порепетировать, давайте спустимся, давайте попробуем». Конечно, время находилось для всех, каждый себя попробовал на сцене. И вот получился такой замечательный результат.
Поддержать медицинских «звёзд» пришли не только коллеги, но и пациенты. Юмор лечит, и в 10-ой клинической больнице это знают, как нигде.
Пациентка:
Находимся на лечении, спасибо огромное организаторам, артистам. Низкий поклон!
Сотрудница больницы:
До Нового года будет праздничное, хорошее настроение.
Татьяна Крапивина, врач-эндокринолог УЗ «10-я ГКБ»:
Замечательный конкурс. Наши сотрудники настолько талантливы. И режиссура, и сценарий написан нашей «Аллой Пугачёвой» и «Малышевой». Великолепный человек, замечательная медсестра. И ещё плюс и режиссура, и сценарий, и великолепное выступление! Все получили просто удовольствие.
Ещё каких-то десять минут – и артисты переоденутся в белые халаты и поспешат к своим подопечным, разбирать стопки историй и заступать на дежурство. Но в этот час, проведённый на сцене, они были неподражаемы!