Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?
Женщина увлекается вязанием и поражает людей. Она достигла такого уровня, что отличить её работы от живых существ беглым взглядом очень трудно.
Финская художница Лиза Хиетанен живёт в небольшой деревне Хаммеенкире. Женщина родилась в 1981 году и увлеклась вязанием ещё в детстве, когда ей было около 10 лет. Лиза много практиковалась в этом деле, и к 2018 году её работы очень впечатляли.
Фото: reddit.com/user/kitschkween
Три года назад брат Хиетанен опубликовал на ресурсе Reddit свою копию, которая была связана крючком. После этого у женщины взял интервью один из финских журналов.
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Фото: reddit.com/user/Slow-moving-sloth
Лиза рассказала, что образы для своих работ она находит в родной деревне. Случайный прохожий может стать основой для её следующего проекта.
Фото: instagram.com/liisa_hietanen
Чтобы связать одну человеческую фигуру, в среднем требуется 3-4 месяца, поскольку это достаточно серьёзный труд. Сначала нужно сфотографировать человека с нескольких ракурсов, затем сделать основу из металла, который покрывается гипсом и цементом.
Фото: instagram.com/liisa_hietanen
И только в самом конце наступает очередь вязания, когда для статуи делается «одежда» в виде лица, кожи, некоторых украшений.
Фото: instagram.com/liisa_hietanen
Кстати, ранее мы рассказывали про художницу, скульптуры которой восхищают людей. Одна из них – тот самый Ждун (подробности здесь).