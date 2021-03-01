Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?

Женщина увлекается вязанием и поражает людей. Она достигла такого уровня, что отличить её работы от живых существ беглым взглядом очень трудно.

Финская художница Лиза Хиетанен живёт в небольшой деревне Хаммеенкире. Женщина родилась в 1981 году и увлеклась вязанием ещё в детстве, когда ей было около 10 лет. Лиза много практиковалась в этом деле, и к 2018 году её работы очень впечатляли.