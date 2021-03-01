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Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?

01 марта 2021 15:25
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Женщина увлекается вязанием и поражает людей. Она достигла такого уровня, что отличить её работы от живых существ беглым взглядом очень трудно. 

Финская художница Лиза Хиетанен живёт в небольшой деревне Хаммеенкире. Женщина родилась в 1981 году и увлеклась вязанием ещё в детстве, когда ей было около 10 лет. Лиза много практиковалась в этом деле, и к 2018 году её работы очень впечатляли. 

Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?-1

Фото: reddit.com/user/kitschkween 

Три года назад брат Хиетанен опубликовал на ресурсе Reddit свою копию, которая была связана крючком. После этого у женщины взял интервью один из финских журналов.   

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? 

Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?-4

Фото: reddit.com/user/Slow-moving-sloth 

Лиза рассказала, что образы для своих работ она находит в родной деревне. Случайный прохожий может стать основой для её следующего проекта.   

Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?-7

Фото: instagram.com/liisa_hietanen 

Чтобы связать одну человеческую фигуру, в среднем требуется 3-4 месяца, поскольку это достаточно серьёзный труд. Сначала нужно сфотографировать человека с нескольких ракурсов, затем сделать основу из металла, который покрывается гипсом и цементом.  

Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?-10

Фото: instagram.com/liisa_hietanen 

И только в самом конце наступает очередь вязания, когда для статуи делается «одежда» в виде лица, кожи, некоторых украшений. 

Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?-13

Фото: instagram.com/liisa_hietanen 

Кстати, ранее мы рассказывали про художницу, скульптуры которой восхищают людей. Одна из них – тот самый Ждун (подробности здесь).   

# Хобби # калейдоскоп # Фотофакт

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