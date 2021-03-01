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Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим

01 марта 2021 13:56
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Мужчина расстался с девушкой, чтобы уехать домой и ухаживать за родителями. Он попытался вернуть возлюбленную, но потерпел неудачу. 

Как сообщает Chinese Daily, 30-летний житель китайской провинции Гуандун Сяо Сю родом из деревни Хэтоу. Долгое время он работал в городе Гуанчжоу, где в 2018 году познакомился с прекрасной девушкой. Проведённое с ней время стало самым ярким в жизни Сю. Больше всего парню запомнился момент, когда они вместе встречали рассвет на горе, откуда открывался замечательный вид на город. 

Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим -1

Фото: Yangtze Evening News 

В 2020 году Сяо подумал, что его родители – пожилые люди, о которых нужно заботиться. Мужчина решил найти работу в деревне, чтобы приглядывать за ними. Однако девушка жила в городе, и её родители были против того, чтобы дочка уезжала в деревню. В результате паре пришлось расстаться. 

Сю не мог смириться с этим, но также он не мог подобрать правильные слова, чтобы спасти отношения. Тогда мужчина решил построить остров и подарить его девушке. Таким образом Сяо хотел показать всю глубину своих чувств. 

Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим -4

Фото: Yangtze Evening News 

Парень вложил огромные средства, чтобы выкупить маленький остров неподалёку от деревни Хэтоу. Мужчина построил арочный мост, который вёл к острову. На суше площадью около 20-30 квадратных метров Сю посадил персиковые и вишнёвые деревья, а также розовые ромашки. На острове были возведены разные декорации. Всего на завершение проекта под названием «Остров любви» ушло два месяца. 

Несмотря на красоту истории, закончилась она не очень романтично. Конечно же, девушка узнала, что в её честь был построен остров. Однако она отказалась возобновлять отношения с Сяо, пожелала ему удачи и заверила, что он обязательно встретит кого-нибудь лучше, чем она. Сю нашёл в себе силы смириться с этим. 

Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим -7

Фото: Yangtze Evening News 

«Я не умею хорошо выражать свои мысли и говорить красивые речи, но я искренне желаю ей лучшего партнера», – сказал мужчина. 

По словам Сяо, он не жалеет, что построил остров. Пусть ему самому это не помогло обрести счастье, остров стал местной достопримечательностью, куда приходят пары, чтобы провести время вместе, сфотографироваться и признаться в своих чувствах. Также проект Сю помог экономике города, поскольку превратился в притягательное место для туристов. 

Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим -10

Фото: Yangtze Evening News 

Ранее мы рассказывали о паре, которой всё-таки удалось обрести счастье. Однако родители девушки долго просили её бросить непутёвого парня – здесь подробности

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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