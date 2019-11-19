Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
О бабушках ходит множество легенд. Говорят, они всегда защищают своих внуков от их суровых родителей. Говорят, что если прийти к бабушке голодным и без денег, то уйдёшь сытым и с наличностью.
И, конечно, считается, что женщины, превращаясь в бабушек, автоматически получают навык «вязание». Каждая бабушка развивает этот навык до определённого уровня. Мы решили узнать, как далеко способны зайти пожилые (и не только) женщины в своём увлечении, если их не остановить.
Фото: twitter.com/flammaros
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Фото: instagram.com/kirill_morozoff
Фото: instagram.com/nbannikova53
Фото: instagram.com/shate.ru
Фото: instagram.com/s_nastyusha
Фото: instagram.com/olenkaju
Кстати, недавно мы рассказывали о бабушке, которая 25 лет делала обивку для кресла.
Теперь на нём никому нельзя сидеть – здесь подробности.