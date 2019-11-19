Прямой эфир

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?

19 ноября 2019 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О бабушках ходит множество легенд. Говорят, они всегда защищают своих внуков от их суровых родителей. Говорят, что если прийти к бабушке голодным и без денег, то уйдёшь сытым и с наличностью. 

И, конечно, считается, что женщины, превращаясь в бабушек, автоматически получают навык «вязание». Каждая бабушка развивает этот навык до определённого уровня. Мы решили узнать, как далеко способны зайти пожилые (и не только) женщины в своём увлечении, если их не остановить. 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -1

Фото: twitter.com/flammaros 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -3

Фото: twitter.com/yana_medv 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -5

Фото: twitter.com/Dx2A2r0ewg7ZxD3 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -7

Фото: instagram.com/irinabrusova450 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -9

Фото: instagram.com/kirill_morozoff 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -11

Фото: instagram.com/nbannikova53 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -13

Фото: instagram.com/shate.ru 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -15

Фото: instagram.com/s_nastyusha 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки? -17

Фото: instagram.com/olenkaju 

Кстати, недавно мы рассказывали о бабушке, которая 25 лет делала обивку для кресла.

Теперь на нём никому нельзя сидеть – здесь подробности

# Бабушки # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров
19 ноября 2019 09:43

На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров

Невеста попала в пробку и шла на свадьбу в резиновых сапогах. Ей на помощь пришли спасатели
19 ноября 2019 08:40

Невеста попала в пробку и шла на свадьбу в резиновых сапогах. Ей на помощь пришли спасатели

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Это подтвердили в Малом театре
19 ноября 2019 07:55

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Это подтвердили в Малом театре