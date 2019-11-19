Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?

О бабушках ходит множество легенд. Говорят, они всегда защищают своих внуков от их суровых родителей. Говорят, что если прийти к бабушке голодным и без денег, то уйдёшь сытым и с наличностью.

И, конечно, считается, что женщины, превращаясь в бабушек, автоматически получают навык «вязание». Каждая бабушка развивает этот навык до определённого уровня. Мы решили узнать, как далеко способны зайти пожилые (и не только) женщины в своём увлечении, если их не остановить.