В Лос-Анджелесе показали бриллиант «Синяя луна»

У посетителей Музея естественной истории в Лос-Анджелесе теперь есть уникальная возможность полюбоваться редчайшим бриллиантом. Камень называется «Синяя луна». Этот 12-каратный насыщенно синий бриллиант считается одним из самых редких в мире из-за уникального цвета, безупречной чистоты и размера.

Компания Cora International приобрела алмаз в феврале этого года за 26 миллионов долларов. До огранки он имел размер в 29,6 карата. Помимо ювелирной ценности, этот камень интересен и с точки зрения науки.

Бриллиант «Синяя луна» будет демонстрироваться в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе до 6 января 2015 года.