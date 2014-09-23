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В Лос-Анджелесе показали бриллиант «Синяя луна»

23 сентября 2014 08:30
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У посетителей Музея естественной истории в Лос-Анджелесе теперь есть уникальная возможность полюбоваться редчайшим бриллиантом. Камень называется «Синяя луна». Этот 12-каратный насыщенно синий бриллиант считается одним из самых редких в мире из-за уникального цвета, безупречной чистоты и размера. 

Компания Cora International приобрела алмаз в феврале этого года за 26 миллионов долларов. До огранки он имел размер в 29,6 карата. Помимо ювелирной ценности, этот камень интересен и с точки зрения науки. 

Бриллиант «Синяя луна» будет демонстрироваться в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе до 6 января 2015 года. 

# Музей # Малика Джумаева

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