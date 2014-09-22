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Греческому монастырю вернули рукопись XII века

22 сентября 2014 08:36
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В Афинах выставлена византийская рукопись XII века, которая лишь на днях была возвращена Греции из США.

Это – рукописный Новый Завет с цветными иллюстрациями евангельских сюжетов. Создали его в Константинополе. Имя автора – Феоктист.

Ценный манускрипт был украден из греческого монастыря Святого Дионисия в 1960 году. В 1983-м его у частного владельца выкупил калифорнийский Музей Гетти. Недавно он получил доказательства того, что ценность действительно была незаконно вывезена из Греции, после чего добровольно вернул рукопись монастырю. 

На возвращенную рукопись можно будет посмотреть. Она экспонируется в Византийском и Христианском музее в Афинах с 15 сентября по 30 октября.

# Фотофакт # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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