Филиппины: первое кафе для животных и людей

Аппетитный аромат доносится из кухни первого на Филиппинах кафе, где могут поесть не только люди, но и их питомцы. Открылось оно в столице, городе Манила, и называется Whole Pet Kitchen.

Здесь вам предложат торты, бисквиты и закуски, которые могут съесть и животные, и их хозяева. Всё приготовлено из натуральных ингредиентов, без каких-либо добавок или химикатов.

На месте готовят лазанью, говяжьи котлеты и ризотто. Меню для людей также включает сендвичи и вафли. Их тоже можно дать попробовать своему любимцу.



Владелица кафе говорит, что главная её цель - сделать еду для животных похожей на человеческую. Используя такие ингредиенты, как кокосовое масло, куркума, листья моринги, овощи и мясо, в заведении готовят маффины, кексы и даже торты ко дню рождения.

При этом она отмечает, что человеческая еда очень часто животным не подходит, и даже им вредит.

Зачастую корм для собак содержит консерванты, красители и усилители вкуса. Хозяйка кафе говорит, что домашние питомцы тоже заслуживают здоровой еды.

Теперь в кафе разрабатывают специальную диету для собак с аллергией.