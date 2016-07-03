Фокусник в прямом эфире гвоздем пробил руку ведущей

предложил ведущим программы раздавить один из них ладонью.

Иллюзионист взял четыре бумажных пакета и поместил в один из них 10-сантиметровый гвоздь. После чего перемешал пакеты и

Новости Польши. Шокирующим инцидентом закончилась съемка кулинарного шоу на польском телевидении. Приглашенный гость фокусник во время исполнения трюка допустил ошибку.

Мажена Рогальская ударила по пакету с такой силой, что гвоздь проткнул ее руку. Женщина закричала от боли, после чего зрители увидели рекламу на экранах своих телевизоров.

Как спустя некоторое время пояснили представители канала, здоровье Мажены вне опасности. На своей странице в соцсети телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку.