5 причин, по которым вы больше не пропустите завтрак

Вопреки народной мудрости многие отдают врагу не ужин, а завтрак. Отсутствие аппетита или времени, а, соответственно, игнорирование завтрака скажется не только на самочувствии, но станет причиной развития некоторых заболеваний.

1. Во время сна энергия тратится на основные обменные процессы. Мозг работает за счет глюкозы, запасенной в печени. К утру резервы истощаются и человек просыпается, чтобы получить новую порцию энергии.



2. Японцы исследовали более 80 тысяч человек в течение 20 лет, чтобы выявить как влияет отсутствие завтрака на частоту инсультов. Люди, которые регулярно завтракают, имеют стабильное нормальное давление, ниже, чем игнорирующие завтрак. Отсутствие завтрака повышает риск смерти от инсульта на 27%.



3. Одна группа людей выполняла логические упражнения сытой, другая – голодной. Если в организме есть глюкоза, которая питает головной мозг, человек думает лучше.



4. Люди, страдающие ожирением, пропускают завтрак. Британские ученые доказали, что отсутствие завтрака грозит 13 лишними килограммами в год. Человек не получает четверть дневной нормы калорий, замещая их в течении дня булочками и печеньем.



5. Завтрак должен содержать углеводы и белки. Такое сочетание снизит содержание грелина (гормон, контролирующий чувство голода) на 45% по сравнению с людьми, употребляющими углеводный завтрак. Поэтому белок в составе первого приема пищи способствует похудению.

Идеальным вариантом станет сочетание углеводов с низким и высоким гликемическим индексом, белок. Можно приготовить омлет с овощами и цельнозерновым хлебом, мюсли с фруктами и творогом, смузи из фруктов и яичного белка. Если времени на приготовление завтрака нет, то хорошей альтернативой станет бутербродом с сыром.



Автор: Наталия Колешко