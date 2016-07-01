Как путешествовать, не выходя из дома? Топ-5 сайтов

Пытаешься протиснуться среди толпы туристов и бросить монетку в фонтан Треви, чтобы вернуться вновь или найти свою любовь. Предполагают, что за неделю в воде оказывается около 11 тысяч евро. Увидеть, как чьи-то мечты сметает уборщик не очень вдохновляюще. Монеты, лишенные мистического содержания, тратятся на более приземленные вещи – благотворительность. Можно не тешить себя иллюзиями, а посмотреть на прекрасные скульптуры фонтана с экрана монитора в режиме онлайн с тарелкой пасты с ароматным соусом или пиццей, чтобы уж совсем как в Риме. Или выбрать страну и город на свой вкус.

Иной раз хочется, чтобы как в сказке загадал желание и вмиг очутился под сводами готического собора где-нибудь во Франции или около бушующей воды Ниагарского водопада. Планирование перелетов, покупка билетов, бронь гостиницы, бюрократическая канитель с визой, составление маршрутов – голова идет кругом. Благо, что в век новых технологий любой желающий, вооружившись компьютером и Интернетом, может оказаться в любой точке планеты за считанные секунды.

Фотографии котиков уже всем изрядно надоели. Досуг можно разнообразить просмотром трансляции из вольера зоопарка или наблюдением за жизнью животных в их естественной среде обитания. Панды, рыбки, пингвины, природа Африки – отличный релакс.

3. Международная космическая станция

Хотели бы присоединиться к 68 миллионам людей, которые уже увидели Землю с Международной космической станции?

4. Картинные галереи и российские музеи

Сервис «Институт культуры» от компании Google – настоящая сокровищница для любителей изобразительного искусства. Сайт с лаконичным современным дизайном дает возможность не только познакомиться с картинами, но и почувствовать себя посетителем известного музея, воссозданного в 3D. Отличный способ совместить приятное с полезным.

Если в ваших интересах есть пунктик «история России», то прогулка по виртуальным залам российских музеев станет хорошим вариантом для времяпровождения.

5. Видеоэкскурсии

Потратив немного времени, можно узнать много нового, просмотрев видео экскурсию по одному из музеев мира. Например, вряд ли кому-то удавалось добраться к Сикстинской капелле через длинные экспозиционные залы музея Ватикана и без путеводителя рассмотреть все детали, узнать все сюжеты. За семь минут видеоролика можно узнать основные факты и полюбоваться творением рук Микеланджело.

Безусловно, путешествия через Интернет лишены того очарования, которое присуще только в случае, когда видишь все собственными глазами. Но, возможно, такой способ оказаться в другой стране станет стартом для нового путешествия.

Автор: Наталия Колешко

Изображения с сайта giphy.com, pixabay.com