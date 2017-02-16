Новый сезон «Американской истории ужасов» будет посвящен президентским выборам в США

Новости США. «Американская история ужасов» один из самых успешных сериалов на нынешнем телевидении. Это оригинальная теле-антология, в которой каждый из шести уже вышедших сезонов посвящен новой теме. Сегодня создатель шоу Райан Мерфи объявил, что новый седьмой сезон сериала будет рассказывать о прошедших в 2016 году выборах президента США.

Райан Мерфи. Фото: starlife

Мерфи отметил, что съемки нового сезона начнутся летом. Создатель сериала уверен, что сюжет заинтересует многих людей и не отрицает, что Дональд Трамп и Хилари Клинтон станут прототипами персонажей седьмого сезона.

«Американская история ужасов: Психбольница». Фото: imdb.com

Райан Мерфи американский телережиссер и создатель таких популярный сериалов как «Части тела», «Хор», «Новая норма», «Королевы крика», «Американская история преступлений». Его проекты неоднократно номинировались и получали «Эмми» и «Золотой глобус».

«Американская история ужасов: Цирк уродов». Фото: imdb.com

Предыдущие сезоны «Американской истории ужасов» мастерски обыгрывали устоявшиеся шаблоны классических хорроров. Первый сезон был посвящен дому с привидениями, второй рассказывал про психбольницу для преступников, тритий – о ковене ведьм, четвертый переносил зрителей в цирк уродов, пятый приглашал в демоническую гостиницу, а в шестом речь шла об исчезнувшей колонии Роанок.

«Американская история ужасов: Отель». Фото: imdb.com