Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему

Новости Великобритании. Поклонники королевской семьи заметили, как принц Гарри проигнорировал слова Меган Маркл на бейсбольном матче, который они посетили вместе.

На видео запечатлен момент, когда герцогиня обращается к супругу, но он настолько увлечен беседой с кем-то, что не обратил внимания на жену. Заметив, что она разговаривает сама с собой, Меган Маркл улыбнулась и продолжила молча наблюдать за игрой.

Некоторые отметили, что это не первый случай, когда принц Гарри не обращает внимание на слова супруги. Однако большинство все же отметило, что он мог просто не услышать ее слова из-за гула на стадионе и не стоит придавать этой ситуации столько значения.