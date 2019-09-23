«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи

Мэтт из Англии сделал заказ в одном из известных интернет-магазинов и был шокирован своей посылкой. До этого случая онлайн-шоппинг проходил без сюрпризов.

Когда мужчина получил свою посылку, он был удивлен ее содержимому, пишет The Sun. Мэтту пришло немного больше, чем он заказывал. Обычно из интернет-магазина может прилететь посылка неправильного размера или цвета. Однако Мэтт обнаружил рядом с покупкой записку от неизвестного.

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