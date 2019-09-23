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Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров

23 сентября 2019 13:24
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Жительница Канады стала свидетельницей ожесточенной драки между двумя медведями. 

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров -1

Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

Ролик девушка опубликовала на своей странице в Facebook. Пост стал популярным и уже собрал почти 2 миллиона просмотров и более 46 тысяч репостов. 

Видео смотрите здесь

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров -4

Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

Два огромных гризли дрались прямо на середине дороги, а за их схваткой издалека наблюдал волк. 

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров -7

Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

«Обычно я не пишу здесь, но думаю, что поделюсь этим невероятно редким и удивительным моментом сражения двух гризли. Внимательно следите за маленьким волком, который наблюдает за ними на расстоянии». 

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров -10

Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров -12

Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

После драки гризли просто убежали в лес. 

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси поссорились «человеческими» голосами (читать далее). 

# Дикие животные # калейдоскоп

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