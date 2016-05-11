Анастасия Стоцкая – о том, почему ее исключили из жюри «Евровидения»
Новости России. Российская певица Анастасия Стоцкая исключена из состава российского жюри международного песенного конкурса «Евровидение».
Как выяснилось, девушка нарушила правила секретности голосования жюри. Она вела трансляцию с репетиции первого полуфинала в социальной сети Periscope, когда шли выступления исполнителей из Армении и Нидерландов. Решение об исключении Стоцкой организаторы приняли после экспертной оценки видео.
Позже певица призналась: поступок был необдуманным, но после драки кулаками не машут.
Анастасия Стоцкая (запись в Instagram):
Я сожалею, что меня исключили из состава жюри, но таковое решение в данной ситуации было самым правильным. Я не должна была снимать на видео и выкладывать в социальную сеть действия судейской коллегии, это был необдуманный поступок, но совершенный без злого умысла по отношению к представителям какой-либо страны. Я очень переживала, что из-за меня Сергея Лазарева могут дисквалифицировать. Рада, что всё обошлось.
Фото. Сергей Лазарев
Анастасия пожелала Сергею Лазареву, чтобы песня You Are the Only One прозвучала на этом песенном форуме трижды, стало быть, и как композиция-победитель. Слова благодарности «за профессионализм и шикарнейшую постановку номера» певица адресовала Филиппу Киркорову.
Напомним, Сергей Лазарев с песней Филиппа Киркорова прошел в финал «Евровидения». Букмекерские конторы Старого Света единогласны: россиянин – один из претендентов на победу.
«Вы влюбитесь в эту песню». Сергей Лазарев – о евровизийной песне здесь.
В состав российского жюри «Евровидения» входит композитор Геннадий Гладков, телеведущие Липа и Оскар Кучера и певец Денис Майданов.