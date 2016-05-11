Анастасия Стоцкая – о том, почему ее исключили из жюри «Евровидения»

Анастасия Стоцкая (запись в Instagram):

Я сожалею, что меня исключили из состава жюри, но таковое решение в данной ситуации было самым правильным. Я не должна была снимать на видео и выкладывать в социальную сеть действия судейской коллегии, это был необдуманный поступок, но совершенный без злого умысла по отношению к представителям какой-либо страны. Я очень переживала, что из-за меня Сергея Лазарева могут дисквалифицировать. Рада, что всё обошлось.





Фото. Сергей Лазарев



Анастасия пожелала Сергею Лазареву, чтобы песня You Are the Only One прозвучала на этом песенном форуме трижды, стало быть, и как композиция-победитель. Слова благодарности «за профессионализм и шикарнейшую постановку номера» певица адресовала Филиппу Киркорову.