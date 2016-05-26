Канадский визажист представила макияж по мотивам полотен Ван Гога и Пикассо

Новости Канады. Лекси Лазир – достаточно известный визажист в Канаде. Она вот уже 18 лет делает своих клиентов красивыми. Сценический грим, макияж для съёмок и показов, торжественных мероприятий – все, что входит в сферу интересов Лекси. Несколько лет назад она занялась дизайном театральных париков. А совсем недавно открыла в себе еще одну страсть: визажист воспроизводит на собственном лице шедевры мирового искусства.



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Лекси обожает импровизировать. Говорит, что любимая часть работы – придумать, каким образом разместить на лице предметы, и с чего начать. И подчеркивает, что не ставит перед собой цель скопировать картину. Ее задача сделать так, чтобы благодаря цветам, предметам автор угадывался.



Лекси Лазир:

Лицо – это холст. Я убеждена, что визаж – это тоже искусство. Искусство – самовыражение. И мы все уникальны, поэтому ищем способы, чтобы выразить это.





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За творчеством Лекси Лазир следят тысячи подписчиков в социальных сетях. И, судя по восторженным комментариям, поклонники с нетерпением ждут от визажиста новых шедевров. «Работы Лекс заставляют интересоваться мировым искусством, и это так круто», – пишут они.





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К слову, почти 20 тысяч подписчиков, и это только в Instagram следят за творчеством белорусского визажиста Татьяны Владимировой. Профессиональные фотосессии, мастер-классы, создание обучающих роликов – день девушки расписан по минутам. Покорить виртуальные просторы – никогда не было целью профессионального визажиста. Пока в ход события не вмешались дело случая и захлестнувший впоследствии азарт. Здесь подробнее.