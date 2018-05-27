В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла 150 «Газель»

Новости России. В Санкт-Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» не смогла проехать «Газель». Застрявшее транспортное средство стало 150 по счёту.

Фото: vk.com/spb_today

Как сообщает Мегаполис, 150 попытка состоялась днём 27 мая. Мост под Софийской улицей хорошо известен своей высотой и количеством «Газелей», каждая из которых хотела стать первой преодолевшей это препятствие.

Фото: vk.com/spb_today