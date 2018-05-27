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В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла 150 «Газель»

27 мая 2018 15:21
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Новости России. В Санкт-Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» не смогла проехать «Газель». Застрявшее транспортное средство стало 150 по счёту.  

В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла 150 «Газель»-1

Фото: vk.com/spb_today  

Как сообщает Мегаполис, 150 попытка состоялась днём 27 мая. Мост под Софийской улицей хорошо известен своей высотой и количеством «Газелей», каждая из которых хотела стать первой преодолевшей это препятствие.  

В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла 150 «Газель»-4

Фото: vk.com/spb_today  

Пользователи не могли оставить юбилейную попытку без комментариев.  

«150:0»,  

«Когда же будет двухсотая?»,  

«Ура, 150-я! Ещё полтинник и можно туда идти отмечать»,  

«А мост всё не сдаётся!»,  

«Мост будет в Книге рекордов Гиннеса»,  

«Надо счётчик на мосту ставить»,  

«Ты не пройдёшь!».  

Трёхпролётный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построен в 2011 году. Он оборудован предупреждающими знаками, часть которых сообщает, что транспортные средства выше 2,7 метров не проедут. Но попытки не прекращаются.  

# Курьезы

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