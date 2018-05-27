В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла 150 «Газель»

Новости России. В Санкт-Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» не смогла проехать «Газель». Застрявшее транспортное средство стало 150 по счёту.
Новости России. В Санкт-Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» не смогла проехать «Газель». Застрявшее транспортное средство стало 150 по счёту.
Фото: vk.com/spb_today
Как сообщает Мегаполис, 150 попытка состоялась днём 27 мая. Мост под Софийской улицей хорошо известен своей высотой и количеством «Газелей», каждая из которых хотела стать первой преодолевшей это препятствие.
Фото: vk.com/spb_today
Пользователи не могли оставить юбилейную попытку без комментариев.
«150:0»,
«Когда же будет двухсотая?»,
«Ура, 150-я! Ещё полтинник и можно туда идти отмечать»,
«А мост всё не сдаётся!»,
«Мост будет в Книге рекордов Гиннеса»,
«Надо счётчик на мосту ставить»,
«Ты не пройдёшь!».
Трёхпролётный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построен в 2011 году. Он оборудован предупреждающими знаками, часть которых сообщает, что транспортные средства выше 2,7 метров не проедут. Но попытки не прекращаются.