Главный фаворит «Евровидения-2019». Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню

Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Главным фаворитом конкурса называют представителя Нидерландов – Дункана Лоуренса. Певцу – 25 лет. В рейтинге букмекеров он находится на первом месте среди всех участников. Новые ставки букмекеров. Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении» – здесь подробнее. Дункан рассказывал, что он вырос в городе, где музыка была чужой. «У нас был небольшой местный театр и старая музыкальная школа. Я играл на пианино каждый день, писал свои собственные песни и стихи. Я помню, будто это все было вчера. Я был уверен, что стану музыкантом».

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Певец признается, что у него не была легкая молодость, но только во время занятий музыкой он всегда чувствовал себя в безопасности и мог позволить своим эмоциям освободиться. Дункан Лоуренс:

Когда мне было 16 лет, я выиграл шоу талантов и получил возможность записать свое первое демо. Моя страсть к музыке стала более серьезной, и я решил поступить в Rock Academy на юге страны. Это позволило мне путешествовать и посещать Лондон и Стокгольм. На меня произвели глубокое впечатление мои сверстники, которые занимались музыкой на очень высоком уровне. Я узнал, что можно обращаться к большой аудитории, не теряя при этом своей индивидуальности и честности.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Лоуренс – это псевдоним певца, он взял его в честь матери. Настоящее имя – Дункан де Мур. На конкурсе Дункан Лоуренс исполнит песню «Arcade». Клип на композицию уже посмотрели более 6,5 миллионов раз. По словам исполнителя, его всегда вдохновляют истории, реальный опыт. На создание песни его вдохновила история о любимом человеке, который умер. «Слова, аккорды и мелодии пришли ко мне автоматически, как будто упали с неба». «Arcade» – это песня о тоске, жажде любви, желании чего-то недостижимого и надежде. «Разбитое сердце – это все, что осталось Я все еще залечиваю его трещины».

Фото: instagram.com/eurovision

На «Евровидение» певцу помогла попасть Илзе ДеЛанж. Певица уже принимала участие в конкурсе. Она является тренером в голландской версии шоу «Голос» и была наставницей Дункана, когда он принимал участие в конкурсе. После «Голоса» исполнители поддерживали связь, и однажды Дункан прислал ей демо «Arcade». Илзе настолько понравилась песня, что она предложила представить ее на национальном отборе на «Евровидение». Дункан согласился и выиграл. Дункан Лоуренс:

После «Arcade» я написал много песен, но почему-то именно она будто центр их всех. Она начала мое стремление писать песни, которые действительно могут что-то значить для других людей. Моя карьера до сих пор была в основном за кулисами – в работе с другими артистами и определением моего собственного звучания. Теперь приятно выйти на свет и поделиться своей историей. Я хочу общаться с людьми своей музыкой и, возможно, даже помогать им. «Arcade» – это совет от меня, и, может быть, она тоже кому-то поможет. Я искренне на это надеюсь.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Как выступали Нидерланды на «Евровидении»? Участники из этой страны побеждали на конкурсе 4 раза – в 1957, 1959, 1969, 1975 годах. У Нидерландов есть также «антирекорд» – с 2005 по 2012 год страна ни разу не вышла в финал, а вылетала на полуфинальной стадии. Фанаты надеются, что в этом году Дункан поборется за высокое место. Певец выйдет на сцену во втором полуфинале.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence