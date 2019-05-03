Супруг Елизаветы Боярской поделился фотографией жены без макияжа

Новости России. Актёр Максим Матвеев поделился с подписчиками фото, на котором он с супругой Елизаветой Боярской едет на спектакль «Гамлет». На снимке Боярская была без макияжа, что заинтересовало поклонников актрисы.

«Кто куда, а мы на «Гамлет» в МДТ... кто-то играть, а кто-то смотреть», – написал Матвеев на своей странице в Instagram.