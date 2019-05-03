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Супруг Елизаветы Боярской поделился фотографией жены без макияжа

03 мая 2019 14:02
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Новости России. Актёр Максим Матвеев поделился с подписчиками фото, на котором он с супругой Елизаветой Боярской едет на спектакль «Гамлет». На снимке Боярская была без макияжа, что заинтересовало поклонников актрисы.  

«Кто куда, а мы на «Гамлет» в МДТ... кто-то играть, а кто-то смотреть», – написал Матвеев на своей странице в Instagram.  

Супруг Елизаветы Боярской поделился фотографией жены без макияжа-1

Фото: instagram.com/maxim_matveev_  

Фанаты пары сказали, что Елизавета прекрасно выглядит без макияжа, а Максим похож на отца жены.  

Как выглядят звёзды без макияжа – довольно интересная тема, поскольку их редко можно увидеть без косметики. Недавно мы собрали фотографии знаменитостей в те самые моменты, когда они захотели показать себя обычных.  

Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа  

Седокова, Ланская и Кларк. Как выглядят знаменитости без макияжа?  

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская # Максим Матвеев

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