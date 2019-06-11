Какие мероприятия запланированы в фан-зонах в рамках II Европейских игр

Время ярких эмоций на вторых Европейских играх. Погрузиться в атмосферу праздника и стать частью спортивной феерии можно будет в фан-зонах. Море незабываемых впечатлений и океан активностей на любой вкус ждут всех минчан и гостей столицы на трех тематических площадках. Еще 7 «эпицентров веселья» появится в регионах.

Главная столичная фан-зона возле Дворца спорта откроется 19 июня. Совсем скоро здесь начнут устанавливать сцену и различные павильоны.

Ярко и креативно! Именно так пройдет открытие мультикультурной площадки. Ольга Григорьева, начальник отдела организации и проведения культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Будет торжественный концерт с участием Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина, также в этом концерте принимают участие самые популярные и звездные артисты Республики Беларусь. Каждый день на площадке будут представлены дни НОКов. Это страны, которые участвуют во II Европейских играх. Еще две фан-зоны заработают возле "Минск-Арены" и Чижовка-Арены" 21 июня. Во всех местах празднования установят большие экраны, чтобы зрители, болельщики, туристы смогли смотреть самые интересные события II Европейских игр. На каждой площадке будут работать пункты общественного питания, точки по продаже атрибутики. А вечером фан-зоны превратятся в большой концертно-развлекательный open-air. Стражи порядка уже готовы к проведению массовых мероприятий.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Несем мы службу в круглосуточном режиме будет территория фан-зон оцеплена, там будут находиться сотрудники милиции. На всех фан-зонах у нас будут организованы контрольно-пропускные пункты. Граждане, которые, к примеру, находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или имеют при себе запрещенные предметы, они пропускаться не будут. В фан-зонах зрителей и болельщиков ждет немало сюрпризов. Конкурсы, игры, показательные выступления по различным видам спорта и историческому фехтованию. Ольга Григорьева:

На всех площадках будет также работать и детская фан-зона, которая организовывается совместно с ЮНИСЕФ. Для чего делаются эти площадки? Для того, чтобы наши дети смотрели на спортивные состязания, участвовали в мастер-классах, в спортивных каких-то активностях и стремились быть в спортивной форме.





Погрузиться в атмосферу спортивного праздника можно будет и в фестивальной зоне II Европейских игр.