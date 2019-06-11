В честь кого названы улицы Минска? Рассказываем о героях Великой Отечественной войны

Ежедневно, торопясь на работу по той или иной улице, мы не задумываемся, почему она получила такое название. А ведь некоторые из них носят имена героев Великой Отечественной войны.

Одна из жилых улиц в Советском районе столицы носит имя Захара Гало. С первых дней войны он вступает в активную борьбу с нацистскими оккупантами в рядах подпольной организации. Актерский талант и безупречное знание немецкого позволили ему устроиться в оккупационные органы, где он занимается документами и делает копии печатей. Активно сотрудничает с отрядом Суворова и бригадой Народных мстителей. Андрей Малец, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Но, к большому сожалению, в октябре 1943 года Захар Гало с другими подпольщиками попадает в плен. Его всячески пытали, он находился в тюрьме СД в Минске, он находился в очень тяжелом положении, и 23 февраля 1944 года Гало погиб.

На современной карте Минска улицы Марата Казея уже не найти. Правда в честь юного героя-партизана назвали сквер и поставили памятник. Ему было всего четырнадцать лет, когда он совершил свой подвиг. Макар Кучук, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

11 мая 1944 года он проведет свой последний бой. У деревни Хороницки Узденского района Минской области они должны были встретиться со связным, но об этом знали гитлеровцы. Немцы хотели взять его живым, чтобы допросить, чем они там занимались. Когда они подошли вплотную, он взорвал их вместе с собой. И в 1965 году он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Звания Героя Советского Союза был удостоен и генерал-майор Василий Корж. В 1974 году его именем была названа улица в Минске. Он был командиром первого партизанского отряда, который впоследствии перерос в партизанское соединение на Пинщине. Макар Кучук:

Они провели первый партизанский бой, он считается в истории войны 28 июня 1941 года. Отряд Василия Захаровича Коржа, он тогда действовал под псевдонимом, отряд Комарова.

Одна из магистралей на юге Минска получила свое современное название в 1979 в честь лейтенанта Кижеватова. Командир гарнизона Бресткой крепости один из первых встречает врага, а 29 июня при последней попытке прорыва остается с небольшой группой бойцов прикрывать товарищей. Андрей Малец:

Известный советский писатель Сергей Смирнов приводит еще одну версию гибели лейтенанта. Она связано с тем, что в начале июля 1941 года старший лейтенант Потапов отдал приказ лейтенанту Кижеватову с большой группой бойцов совершить диверсию на понтон на мосту через реку Западный Буг. Сведений от лейтенанта и группы не поступило. В 1965 году лейтенанту присвоено звание Героя Советского Союза.