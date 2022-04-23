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А вам нравятся пирамиды Гизы? Вот как они выглядят с непривычных ракурсов

23 апреля 2022 12:05
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Вот уже несколько тысячелетий человечество восторгается египетскими пирамидами. А в последние пару сотен лет они стали излюбленным местом для туризма. И всё равно есть маленькие тайны.  

Нет, мы не станем рассказывать о магии и инопланетянах. Наверняка вы смотрели на пирамиды Гизы хотя бы на изображениях во Всемирной сети. И в этом случае у вас прочно закрепилось представление, что они находятся посреди пустыни. Но это верно лишь отчасти. Взгляните на эти древние сооружения под непривычным ракурсом.  

А вам нравятся пирамиды Гизы? Вот как они выглядят с непривычных ракурсов-1

Фото: Earths Travel  

А вам нравятся пирамиды Гизы? Вот как они выглядят с непривычных ракурсов-3

Фото: singbiker.wordpress.com/author/singbiker  

А вам нравятся пирамиды Гизы? Вот как они выглядят с непривычных ракурсов-5

Фото: to-be-free.ru  

Если вас это удивило, то у нас есть ещё один сюрприз. Ранее мы показывали, как выглядят скульптуры на острове Пасхи под землёй (здесь подробности).  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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