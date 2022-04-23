А вам нравятся пирамиды Гизы? Вот как они выглядят с непривычных ракурсов

Вот уже несколько тысячелетий человечество восторгается египетскими пирамидами. А в последние пару сотен лет они стали излюбленным местом для туризма. И всё равно есть маленькие тайны.

Нет, мы не станем рассказывать о магии и инопланетянах. Наверняка вы смотрели на пирамиды Гизы хотя бы на изображениях во Всемирной сети. И в этом случае у вас прочно закрепилось представление, что они находятся посреди пустыни. Но это верно лишь отчасти. Взгляните на эти древние сооружения под непривычным ракурсом.