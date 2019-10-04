Прямой эфир

«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым

04 октября 2019 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александру Михайлову исполняется 75 лет. Он сыграл 75 ролей в кино и еще почти 50 в театре. Актеру принесла ошеломляющую известность главная роль в фильме «Любовь и голуби». Сейчас актер путешествует по стране с творческими номерами, иногда снимается в кино и преподает.  

Мы собрали пять лучших ролей актера – вспоминайте с нами в материале.  

«Любовь и голуби»

«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым-1

Фото: kino-teatr.ru

Всенародную любовь Александр Михайлов получил после съемок в фильме «Любовь и голуби». Картина стала любимой для многих и имел огромный успех. Актер сыграл главную роль – Василия Кузякина.  

Александр Михайлов:
Конечно, я влюблен в картину «Любовь и голуби».  

«Одиноким предоставляется общежитие»

«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым-4

Фото: kino-teatr.ru

Александр Михайлов:
Когда чувствуешь любовь режиссера, это ни с чем несравнимое ощущение

Картина «Одиноким предоставляется общежитие» вышла в 1983 году. Александр Михайлов сыграл главную роль коменданта Виктора Петровича Фролова. Фильм как был, так и остался любим множеством людей. 

Любовь Орлова. Почему кумиры прошлого спустя время могут нас разочаровывать? 

«Мужики»

«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым-7

Фото: kino-teatr.ru

Александру Михайлову легко удавалось играть сильных духом людей. Особенно впечатлил и запомнился зрителям герой Павел Зубов в картине «Мужики». Актер сыграл в ней главную роль. После съемок Михайлов стал одним из самых востребованных артистов. 

Александр Михайлов:
Помню хорошо, что вначале я не очень поверил в эту историю. Мне показалось, там много неправды, тем более у меня были другие предложения, более интересные, как мне казалось

«Карнавал»

«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым-10

Фото: kino-teatr.ru 

Фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли вышел в 1981 году. Михайлов тогда сыграл героя Ремизова в небольшой сцене. 

Александр Михайлов: 
Сегодня не хватает души, трепета и некоторой стыдливости. На этом ранее держался, может быть, слишком идеологизированный кинематограф. Но там была чистота, искренность и вот этот божественный камертон под названием «стыд». 

«Благословите женщину»

«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым-13

Фото: kino-teatr.ru 

Александр Михайлов: 
Актер должен получать наслаждение, а я зажимался от взглядов. Первые два года никто не верил, что из меня актер выйдет, некоторые педагоги хотели меня отчислить. 

Фильм «Благословите женщину» со Светланой Ходченковой и Инной Чуриковой в главных ролях вышел в 2003 году. Александр Михайлов сыграл идеал мужчины – инженера-судостроителя Сергея Павловича Юрлова. 

Узнаете Лепса на этом фото? 9 фотографий, которые вызывают ностальгию смотрите здесь.  

Текст подготовлен по материалам газеты Вечерняя Москва, 7 дней, ТВЦ, Деловая Трибуна.  

# Звезды # калейдоскоп # Александр Михайлов

Другие новости рубрики

Все новости
Чужой, гном и Гарри Поттер. Мама вяжет невероятные костюмы для своего маленького сына
04 октября 2019 11:02

Чужой, гном и Гарри Поттер. Мама вяжет невероятные костюмы для своего маленького сына

Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме
04 октября 2019 08:52

Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме

Команда «ЮРА»: «КВН – это спорт, и ты играешь в игру по правилам»
04 октября 2019 08:42

Команда «ЮРА»: «КВН – это спорт, и ты играешь в игру по правилам»