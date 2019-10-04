«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым

Александру Михайлову исполняется 75 лет. Он сыграл 75 ролей в кино и еще почти 50 в театре. Актеру принесла ошеломляющую известность главная роль в фильме «Любовь и голуби». Сейчас актер путешествует по стране с творческими номерами, иногда снимается в кино и преподает. Мы собрали пять лучших ролей актера – вспоминайте с нами в материале. «Любовь и голуби»

Фото: kino-teatr.ru

Всенародную любовь Александр Михайлов получил после съемок в фильме «Любовь и голуби». Картина стала любимой для многих и имел огромный успех. Актер сыграл главную роль – Василия Кузякина. Александр Михайлов:

Конечно, я влюблен в картину «Любовь и голуби». «Одиноким предоставляется общежитие»

Фото: kino-teatr.ru

Александр Михайлов:

Когда чувствуешь любовь режиссера, это ни с чем несравнимое ощущение. Картина «Одиноким предоставляется общежитие» вышла в 1983 году. Александр Михайлов сыграл главную роль коменданта Виктора Петровича Фролова. Фильм как был, так и остался любим множеством людей. Любовь Орлова. Почему кумиры прошлого спустя время могут нас разочаровывать? «Мужики»

Фото: kino-teatr.ru

Александру Михайлову легко удавалось играть сильных духом людей. Особенно впечатлил и запомнился зрителям герой Павел Зубов в картине «Мужики». Актер сыграл в ней главную роль. После съемок Михайлов стал одним из самых востребованных артистов. Александр Михайлов:

Помню хорошо, что вначале я не очень поверил в эту историю. Мне показалось, там много неправды, тем более у меня были другие предложения, более интересные, как мне казалось. «Карнавал»

Фото: kino-teatr.ru

Фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли вышел в 1981 году. Михайлов тогда сыграл героя Ремизова в небольшой сцене. Александр Михайлов:

Сегодня не хватает души, трепета и некоторой стыдливости. На этом ранее держался, может быть, слишком идеологизированный кинематограф. Но там была чистота, искренность и вот этот божественный камертон под названием «стыд». «Благословите женщину»

Фото: kino-teatr.ru