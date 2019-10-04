«Я влюблен в картину «Любовь и голуби». Пять лучших фильмов с Александром Михайловым
Александру Михайлову исполняется 75 лет. Он сыграл 75 ролей в кино и еще почти 50 в театре. Актеру принесла ошеломляющую известность главная роль в фильме «Любовь и голуби». Сейчас актер путешествует по стране с творческими номерами, иногда снимается в кино и преподает.
Мы собрали пять лучших ролей актера – вспоминайте с нами в материале.
«Любовь и голуби»
Всенародную любовь Александр Михайлов получил после съемок в фильме «Любовь и голуби». Картина стала любимой для многих и имел огромный успех. Актер сыграл главную роль – Василия Кузякина.
Александр Михайлов:
Конечно, я влюблен в картину «Любовь и голуби».
«Одиноким предоставляется общежитие»
Александр Михайлов:
Когда чувствуешь любовь режиссера, это ни с чем несравнимое ощущение.
Картина «Одиноким предоставляется общежитие» вышла в 1983 году. Александр Михайлов сыграл главную роль коменданта Виктора Петровича Фролова. Фильм как был, так и остался любим множеством людей.
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«Мужики»
Александру Михайлову легко удавалось играть сильных духом людей. Особенно впечатлил и запомнился зрителям герой Павел Зубов в картине «Мужики». Актер сыграл в ней главную роль. После съемок Михайлов стал одним из самых востребованных артистов.
Александр Михайлов:
Помню хорошо, что вначале я не очень поверил в эту историю. Мне показалось, там много неправды, тем более у меня были другие предложения, более интересные, как мне казалось.
«Карнавал»
Фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли вышел в 1981 году. Михайлов тогда сыграл героя Ремизова в небольшой сцене.
Александр Михайлов:
Сегодня не хватает души, трепета и некоторой стыдливости. На этом ранее держался, может быть, слишком идеологизированный кинематограф. Но там была чистота, искренность и вот этот божественный камертон под названием «стыд».
«Благословите женщину»
Александр Михайлов:
Актер должен получать наслаждение, а я зажимался от взглядов. Первые два года никто не верил, что из меня актер выйдет, некоторые педагоги хотели меня отчислить.
Фильм «Благословите женщину» со Светланой Ходченковой и Инной Чуриковой в главных ролях вышел в 2003 году. Александр Михайлов сыграл идеал мужчины – инженера-судостроителя Сергея Павловича Юрлова.
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Текст подготовлен по материалам газеты Вечерняя Москва, 7 дней, ТВЦ, Деловая Трибуна.