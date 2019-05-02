Где в Минске появились новые фонтаны и что будет с тем, что на Пулихова?

В Минске заработали фонтаны. Старт нового сезона отметили здесь. Водная премьера на парадной лестнице Большого – уже традиция.

Елена Радионова, режиссёр церемонии открытия сезона фонтанов:

Здесь участвуют представители одного из видов спорта, которые представлены на II Европейских играх и ансамбль пограничной службы. Здесь будут и Государственный ансамбль танца Беларуси, и детские коллективы, и даже творческие коллективы не только Минска, но и регионов.

К лету число водных украшений в столице увеличилось. Одно из них – напротив здания Верховного суда. Правда, здесь пока сухо. Запустить инженерное чудо обещают в ближайшее время.

Новый фонтан появился и на улице Жасминовой. Он светомузыкальный: с лазерным шоу, звуковым сопровождением и мелкой водной пылью. Отсюда – открыточный вид на Национальную библиотеку, так что впечатляющее зрелище по вечерам гарантировано.

Три искусственных родника скоро получат вторую жизнь. Проекты обновления фонтана у Дворца спорта и над торговым центром на площади Независимости уже утвердили. По такому же объекту на Пулихова провели конкурс среди школьников и студентов.

Владимир Бабивский, главный инженер ПКУП «Минскзелентрой»:

Молодые люди выразили интерес к дизайну нового фонтана. По их эскизам был выбран победитель. Проектные работы в настоящее время завершены. Данный фонтан поступит в реконструкцию после окончания II Европейских игр.

Знаковых фонтанов, например, таких как возле «Минск-Арены», в Парке Победы и на улице Ленина, в столице больше трёх десятков. Владимир Бабивский:

Прежде всего – это эстетическая функция. Включаются фонтаны в городе при установлении благоприятного климата, а также для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.