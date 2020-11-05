Что обязательно нужно увидеть в Южной Америке? Показываем три лучших места

Южная Америка – мечта многих туристов. И это вполне понятно. Континент способен покорить сердце путешественника. Важно лишь правильно построить маршрут. Итак, что нужно обязательно увидеть?

Город инков Мачу-Пикчу в Перу Место, окутанное тайной. Древний город, затерянный в высоких горах, завораживает. Несколько сотен сооружений расположены в очень четком порядке и зачастую скрыты туманом. Затерянный город инков расположен на высоте чуть более двух тысяч метров над уровнем моря в перуанском Куско.

Город, созданный в 1440 году, являлся священным. С ним связано много различных тайн. Самые отважные туристы могут преодолеть бесконечную лестницу, ведущую к «интуатане» – камню, к которому привязано солнце. Мачу-Пикчу числится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно, чтобы только увидеть этот город из прошлого, в Перу приезжают миллионы туристов.

Ледник Перито-Морено в Аргентине Аргентина удивляет путешественников ледником Перито-Морено. Чудо природы расположено на территории национального парка Лос-Гласьярес района Патагонии. Площадь Перито-Морено – 250 квадратных километров.

Ледник – часть большого ледового плато, занимающего третье место в мире по величине запаса пресной воды Ледник неслучайно в списке самых красивых мест мира. Вид, действительно, потрясающий.

Эффекта добавляет и природное шоу, которое здесь случается периодически. Все дело в арке, которая зачастую образуется на леднике. Когда огромная ледяная конструкция разрушается – зрелище еще то. Не зря многие туристы ждут здесь этого момента по несколько дней.

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии Это один из самых известных в мире монументов. Он расположен на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро и является не только символом города, но и визитной карточкой Бразилии. Статуя расположена на высоте 709 метров над уровнем моря. Высота монумента около 38 м, размах распростертых рук равен 30 метрам, а весит конструкция почти 1 200 тонн.

Любоваться этим величественным сооружением можно издалека, а можно подняться к подножию – здесь открывается величественная панорама окрестностей. Можно увидеть не только город, но и также бухту с живописной горой Сахарная Голова, знаменитые пляжи Копакабана и Ипанема.