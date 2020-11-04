«Подходила к двери с мыслью, что, возможно, это последние секунды в моей жизни». История одной белорусской парашютистки

В детстве она часто вглядывалась в небо и мечтала связать себя с авиацией, но больше всего наша героиня хотела полететь в космос. Космическая мечта до сих пор живёт в её сердце. Но покорить небесные просторы удалось и так. В 15 лет юная Елена пришла в Минский аэроклуб, прыгнула с парашютом разок-другой, а потом втянулась. Но самый первый прыжок ей помнится до сих пор. Как добилась успеха белорусская парашютистка, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елена Сталькова, член национальной команды Республики Беларусь по парашютному спорту, спортсмен-инструктор центрального совета ДОСААФ, мастер спорта международного класса:

Свои первые прыжки я делала исключительно на силе воли, упрямстве. Вот мне страшно, но я хочу же быть причастной к небу каким-то образом. Я лётчицей хотела стать, а с парашютом не хотела прыгать. Как правило, парашютисты, когда ввязываются в это, уже без этих прыжков трудно себя представить. Сейчас, слава богу, у меня этого страха уже нет, потому что когда освоишься в спорте, естественно, начинаешь понимать, что там к чему.

В случае Елены желание все же одержало победу над страхом. Елена Сталькова:

Я очень хотела прыгнуть, но когда дошло до прыжка, я к двери подходила с одной только мыслью, что, возможно, это последние секунды в моей жизни. И вот сделать вот этот шаг наружу, можете себе представить? В пустоту. Ну, пришлось. Я была самая крайняя в самолёте на выгрузке и все до меня выпрыгнули, как же я могла взять и остаться там.

Заняться парашютным спортом можно с 15 лет. С этого возраста и начался путь нашей героини к успеху. Теперь она гордо носит звание инструктора парашютно-десантной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ, чемпионки Европы в командном зачёте, победителя и призёра чемпионатов Беларуси.

Опытную парашютистку не перестают удивлять её смелые юные воспитанники. Ребята бесстрашно покоряют 800 метров высоты, с улыбкой на лице. О старшем поколении, к слову, тоже немало интересных историй.

Елена Сталькова:

Мы ездили на соревнования, там старейшему участнику, ккоторый соревновался вместе со всеми в точности приземления, 84 года. Ни в каком другом виде спорта практически вы, наверное, не встретите таких возрастных участников.

Классический парашютизм состоит из двух дисциплин: индивидуальной акробатики и точности приземления в командном и личном зачётах. Елена Сталькова:

Точность приземления – это выпрыгивает команда либо участник с высоты где-то порядка тысячи метров, раскрывает парашют и работает на цель. Это маты поролоновые, и в центре этих матов лежит электродатчик с центром 2 см, это 0, и от него уже идёт по диаметру отклонение.

В точности нужно идеально попасть пяткой в центр. Задача не из лёгких, но и этому можно научиться. С индивидуальной акробатикой совсем другая история. Елена Сталькова:

Индивидуальная акробатика – это когда выпрыгивают участники по одному человеку в заходе и выполняют комплекс фигур в свободном падении в течение где-то 30 секунд, они прыгают обычно с высоты 2 км. И там уже наземный оператор снимает этот комплекс фигуры, а коллегия судей оценивает чистоту и скорость выполнения.

Увидеть мир с высоты птичьего полёта для многих мечта, а для Елены – реальность. Чемпионаты мира, России, Украины, Всемирные авиационные игры, Кубки мира – ей удалось облететь почти всю Европу. Но самые тёплые воспоминания навевает Дубай. Елена Сталькова:

Мы туда ездили 5 раз. Там проводились соревнования несколько лет назад. Страна такая интересная. Большое счастье, когда работа и хобби – это одно и то же.

На счету нашей героини уже 7963 прыжка, и каждая новая цифра как праздник. Елена Сталькова:

Я еще пытаюсь в этом сезоне выполнить свой 8-тысячный прыжок. У нас есть такая традиция, мы отмечаем до 1000 прыжков каждую сотню, а после 1000-го прыжка уже каждую тысячу.

Прыгнуть с парашютом можно самостоятельно и в тандеме с инструктором. Перед каждым прыжком проводится детальный инструктаж, а самые важные моменты отрабатываются на специальных тренажёрах. Елена Сталькова:

Этот тренажёр мы используем для отработки действий в особых случаях. Они здесь висят, и мы задаём вопросы по их действиям в случае определённых каких-то обстоятельств. Человек должен рассказать быстро, вот он попробовал то сделать, это сделать. И после этого следует процедура отцепки основного парашюта.

Больше всего новички боятся, что парашют не раскроется. Не поверите – с Еленой тоже такое случалось. Елена Сталькова:

В этом году у меня тоже был отказ парашюта, я отцепила основной, раскрыла запасной, ничего особенного в этом не было. На самом деле отказ парашюта – ничего страшного в этом нет, есть запасной парашют, есть страхующий прибор очень современный, сейчас очень надёжные приборы электронные. При отказе парашюта спортсмен должен сначала отцепить основной парашют, достаётся подушка и после этого достаётся кольцо запасного парашюта.

Правильный порядок действий обеспечивает благополучный исход прыжка. Елена Сталькова:

А на случай, если человек сам не выполняет данные действия, то тогда на определённой высоте срабатывает электронный страхующий прибор, и он раскрывает запасной парашют. Для подготовки спортсменов создан специальный парашютный класс, с плакатами на стенах. В современном мире есть все условия, чтобы испытать себя в покорении неба. Настоящее украшение этого места – награды Елены.

Елена Сталькова:

Вот этот кубок – за личное призовое место на этапе Кубка мира в Австрии. Австрийцы любят такие дарить. Такой симпатичный и необычный.

Из Ярославля, я ездила на Кубок 50 лет полёта Валентины Терешковой, она там даже присутствовала. Она же начала прыгать в Ярославле. Первая в личном зачёте у меня была очень такая радостная и существенная награда в такой очень серьёзной борьбе, мне удалось завоевать первое место. Дело в том, что призом за 1 место была выставлена парашютная система. Когда я приземлилась, а я сделала это после того, как моя соперница показала свой результат, сначала такая тишина мертвая, а потом такие крики – и все ко мне побежали. Тут я поняла, что все-таки я выиграла, но про этот парашют я вспомнила только тогда, когда этот конструктор уже конкретно объявил: «Елена Сталькова получает этот приз». Золотая медаль очень такая весомая. Я очень рада, что первая моя награда была такого достоинства.