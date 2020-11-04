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Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками

04 ноября 2020 14:00
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По разным причинам иногда не хочется заводить себе домашних питомцев. Но бороться с обаянием котиков и собак очень сложно. Именно поэтому соцсети пестрят самыми разными фотографиями с домашними любимцами.

На фоне других владельцев собак выделяется жительница Лондона Урсула Дафни Эйтчисон. Она не только показывает забавные случаи с питомцами, но и проделывает с ними то же самое, что и они с ней.

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -1

Фото: instagram.com/hugoandursula

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -3

Фото: instagram.com/hugoandursula

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -5

Фото: instagram.com/hugoandursula

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -7

Фото: instagram.com/hugoandursula

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -9

Фото: instagram.com/hugoandursula

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -11

Фото: instagram.com/hugoandursula

Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками -13

Фото: instagram.com/hugoandursula

Кстати, ранее мы показывали, насколько похожи между собой хозяева и их животные. И вы наверняка удивитесь этому (подробнее здесь).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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