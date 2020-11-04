Эти снимки вас позабавят. Девушка фотографирует курьёзные моменты из своей жизни с собаками

По разным причинам иногда не хочется заводить себе домашних питомцев. Но бороться с обаянием котиков и собак очень сложно. Именно поэтому соцсети пестрят самыми разными фотографиями с домашними любимцами.

На фоне других владельцев собак выделяется жительница Лондона Урсула Дафни Эйтчисон. Она не только показывает забавные случаи с питомцами, но и проделывает с ними то же самое, что и они с ней.