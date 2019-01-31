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Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото

31 января 2019 14:18
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Новости России. Старшая дочь Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – показала архивные семейные фото в день рождения мамы.

Снимки были опубликованы на странице Анны Нахапетовой в Instagram.

На фото она вместе с сестрами – Марией и Анастасией.

Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото-1

Фото: instagram.com/anahapetova

Анна Нахапетова:
Мы вместе и ТЫ была бы счастлива. Спасибо за нас... С Днём Рождения, МАМА! Мы скучаем... очень.

31 января Вере Глаголевой исполнилось бы 63 года. Актрисы и режиссера не стало в августе 2017 года.

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Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото-4

Фото: instagram.com/anahapetova

Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото-6

Фото: instagram.com/anahapetova

Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото-8

Фото: instagram.com/anahapetova

Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото-10

Фото: instagram.com/anahapetova

Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото-12

Фото: instagram.com/anahapetova

# Звезды # калейдоскоп # Вера Глаголева # Анна Нахапетова # Анастасия Шубская # Фотофакт

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