Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото

Новости России. Старшая дочь Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – показала архивные семейные фото в день рождения мамы.
Снимки были опубликованы на странице Анны Нахапетовой в Instagram.
На фото она вместе с сестрами – Марией и Анастасией.
Новости России. Старшая дочь Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – показала архивные семейные фото в день рождения мамы.
Снимки были опубликованы на странице Анны Нахапетовой в Instagram.
На фото она вместе с сестрами – Марией и Анастасией.
Фото: instagram.com/anahapetova
Анна Нахапетова:
Мы вместе и ТЫ была бы счастлива. Спасибо за нас... С Днём Рождения, МАМА! Мы скучаем... очень.
31 января Вере Глаголевой исполнилось бы 63 года. Актрисы и режиссера не стало в августе 2017 года.
«Ты дарила нам только радость»: коллеги и друзья вспоминают Веру Глаголеву (читать далее).
Фото: instagram.com/anahapetova
Фото: instagram.com/anahapetova
Фото: instagram.com/anahapetova
Фото: instagram.com/anahapetova
Фото: instagram.com/anahapetova