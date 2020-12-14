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«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?

14 декабря 2020 09:11
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Подарки – это символы внимания и симпатии, и чтобы правильно их дарить важно тщательно изучить правила подарочного этикета. Если презент для семьи и друзей можно придумать легко, то выбрать подарок коллегам и начальнику на Новый год – задание не из легких. Запросто можно оказаться в неловкой ситуации. 

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-1

Ирина Лапанович, специалист по этикету:   
Любой подарок будет приятен вашим коллегам, однако следующие несколько правил помогут сделать вам верный выбор. Подарки для каждого из ваших коллег должны быть примерно равны по содержанию и по цене, тогда вы никого не обидите.

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-4

При выборе презента обязательно учитывайте должность и возраст своего коллеги – соблюдаем такт и уважение. Очень дорогие подарки дарить не принято. Вы можете поставить коллегу в неловкое положение, он невольно станет вашим должником. 

Ирина Лапанович:  
Подарок необязательно должен быть именно на новогоднюю тему, а вот упаковка да. Это может быть как готовый бокс, так и оберточная бумага. Если ваш выбор будет в пользу оберточной бумаги, то предпочтите красные и зеленые цвета – это цвета Нового года.    

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-7

Здорово, если ваш презент будет и практичен, и оригинален, тогда он принесет массу позитивных эмоций. Итак, какие же подарки порадуют ваших коллег?  

Ирина Лапанович:  
Это может быть набор эфирных масел, обязательно включите туда масло мандарина и ели, эти ароматы у нас ассоциируются с Новым годом.  

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-10

Хотя косметику дарить не принято и в принципе не положено, а вот если вы выберете для вашего коллеги качественный крем для рук – это будет здорово.  

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-13

Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант. А также хорошим подарком будет набор сладостей или набор различных сортов чая.  

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-16

Очень актуальными в холодное время окажутся термокружка или небольшой термос. Пригодится и милая канцелярия: ручки, блокноты, подставки и коврик для компьютерной мышки.  

Ирина Лапанович:  
При выборе подарка для вашего начальника учтите, что это не День рождения, поэтому подарок должен быть более символичным и просто показывать о том, что вы не забыли о вашем любимом руководителе.  

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-19

Важный совет: подарок обязательно должен быть добротным. Даже если сумма со всего коллектива собралась небольшая, лучше купить что-то маленькое и скромное, но главное качественное. И, конечно, хочется преподнести такой презент, который руководитель гарантированно оценит, а для этого стоит узнать его интересы и хобби.

Ирина Лапанович:  
Если ваш руководитель рыболов качественный спиннинг или радар для поиска рыбы самое то.  

Если ваш руководитель любит игры, то мини-бильярд, гольф или шахматы ручной работы будут отличным подарком.  

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-22

Подарочные сертификаты в СПА-салон, курс массажа, в магазин профессиональной косметики или парфюмерии будут идеальные для женщины-руководителя.  

«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?-25

Научиться правильно дарить подарки несложно. Достаточно соблюдать основы этикета: они уберегут вас от ошибок и неловких ситуаций.  

# Правила этикета # калейдоскоп # Ирина Лапанович # Вера Позняк # Фотофакт # Подарки

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