«Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант». Что ещё можно подарить коллеге и начальнику на Новый год?

Подарки – это символы внимания и симпатии, и чтобы правильно их дарить важно тщательно изучить правила подарочного этикета. Если презент для семьи и друзей можно придумать легко, то выбрать подарок коллегам и начальнику на Новый год – задание не из легких. Запросто можно оказаться в неловкой ситуации.

Ирина Лапанович, специалист по этикету:

Любой подарок будет приятен вашим коллегам, однако следующие несколько правил помогут сделать вам верный выбор. Подарки для каждого из ваших коллег должны быть примерно равны по содержанию и по цене, тогда вы никого не обидите.

При выборе презента обязательно учитывайте должность и возраст своего коллеги – соблюдаем такт и уважение. Очень дорогие подарки дарить не принято. Вы можете поставить коллегу в неловкое положение, он невольно станет вашим должником. Ирина Лапанович:

Подарок необязательно должен быть именно на новогоднюю тему, а вот упаковка – да. Это может быть как готовый бокс, так и оберточная бумага. Если ваш выбор будет в пользу оберточной бумаги, то предпочтите красные и зеленые цвета – это цвета Нового года.

Здорово, если ваш презент будет и практичен, и оригинален, тогда он принесет массу позитивных эмоций. Итак, какие же подарки порадуют ваших коллег? Ирина Лапанович:

Это может быть набор эфирных масел, обязательно включите туда масло мандарина и ели, эти ароматы у нас ассоциируются с Новым годом.

Хотя косметику дарить не принято и в принципе не положено, а вот если вы выберете для вашего коллеги качественный крем для рук – это будет здорово.

Чайная или кофейная пара – это беспроигрышный вариант. А также хорошим подарком будет набор сладостей или набор различных сортов чая.

Очень актуальными в холодное время окажутся термокружка или небольшой термос. Пригодится и милая канцелярия: ручки, блокноты, подставки и коврик для компьютерной мышки. Ирина Лапанович:

При выборе подарка для вашего начальника учтите, что это не День рождения, поэтому подарок должен быть более символичным и просто показывать о том, что вы не забыли о вашем любимом руководителе.

Важный совет: подарок обязательно должен быть добротным. Даже если сумма со всего коллектива собралась небольшая, лучше купить что-то маленькое и скромное, но главное качественное. И, конечно, хочется преподнести такой презент, который руководитель гарантированно оценит, а для этого стоит узнать его интересы и хобби. Ирина Лапанович:

Если ваш руководитель рыболов – качественный спиннинг или радар для поиска рыбы – самое то. Если ваш руководитель любит игры, то мини-бильярд, гольф или шахматы ручной работы будут отличным подарком.

Подарочные сертификаты в СПА-салон, курс массажа, в магазин профессиональной косметики или парфюмерии будут идеальные для женщины-руководителя.