Дважды мама. Певица Светлана Лобода родила дочь

Как сообщает издание Starhit.ru, исполнительница родила дочь. Сейчас певица находится в США, где и прошли роды.

Вес девочки составляет три килограмма, а ее рост – 48 сантиметров. Певицу с пополнением в семье поздравляют многочисленные друзья и поклонники. Несколько дней назад артистка опубликовала фото, подпись к которому была два голубка. Многие также увидели в этом намек на рождение малыша.

Новорожденная стала вторым ребенком для Светланы Лободы. Певица воспитывает 7-летнюю дочь Еву, которая находится с мамой в Лос-Анджелесе.

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