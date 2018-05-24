Дважды мама. Певица Светлана Лобода родила дочь

Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз.
Как сообщает издание Starhit.ru, исполнительница родила дочь. Сейчас певица находится в США, где и прошли роды.
Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз.
Как сообщает издание Starhit.ru, исполнительница родила дочь. Сейчас певица находится в США, где и прошли роды.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Вес девочки составляет три килограмма, а ее рост – 48 сантиметров. Певицу с пополнением в семье поздравляют многочисленные друзья и поклонники. Несколько дней назад артистка опубликовала фото, подпись к которому была два голубка. Многие также увидели в этом намек на рождение малыша.
Новорожденная стала вторым ребенком для Светланы Лободы. Певица воспитывает 7-летнюю дочь Еву, которая находится с мамой в Лос-Анджелесе.
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Фото: instagram.com/lobodaofficial
О своей беременности 35-летняя певица официально объявила в начале марта. В декретном отпуске исполнительница не планирует задерживаться – уже осенью у артистки запланированы большие сольные концерты.
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