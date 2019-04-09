Как разгладить кожаную куртку и убрать заломы на ней: готовим верхнюю одежду к носке

Пришла весна и пора достать из шкафа свою любимую кожаную куртку – тренд, который почти никогда не выходит из моды.
Мы расскажем, как разгладить кожаную куртку и убрать заломы.
Пришла весна и пора достать из шкафа свою любимую кожаную куртку – тренд, который почти никогда не выходит из моды.
Мы расскажем, как разгладить кожаную куртку и убрать заломы.
Погладить куртку утюгом вы всегда успеете. Но сначала попробуйте щадящие методы.
Кожаное пальто, куртку расположите на плечиках и отправьте на несколько дней в шкаф. Повесьте куртку так, чтобы другая одежда не соприкасалась с ней.
Разгладит мятую кожу и спинка стула. Повесьте на нее изделие и оставьте в таком положении на пару дней.
Небольшие заломы и складки можно не гладить, а смазать обычным вазелином. А после обработки – вынести куртку на балкон и проветрить.
В качестве альтернативы можно применить глицерин. Воду с добавлением глицерина в пропорции 1:1 необходимо разбрызгать из пульверизатора на мятую поверхность. После чего – осторожно разгладить с изнаночной стороны утюгом.
А если вещь не новая – не спешите раскладывать гладильную доску. Попробуйте сначала отпарить куртку в ванной комнате.
На несколько минут включите очень горячую воду и закройте дверь, чтобы комната наполнилась паром. По истечении некоторого времени принимайте работу.
А лучше всего, отправляя кожаную вещь на летний отдых в шкаф, не складывать ее на полку, а аккуратно развесить на вешалке.
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