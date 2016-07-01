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Фотофакт: белка в шпагате рассмешила соцсети

01 июля 2016 11:39
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В социальных сетях популярность набирает фотография белки, которая во время перекуса балансирует на шпагате между двумя ветками.

Фотофакт: белка в шпагате рассмешила соцсети-1

Забавное фото на социальном новостном сайте Reddit разместил один из читателей. Белка не только позабавила соцсети, но и разбудила фантазию пользователей. Некоторые сочли, что грызун мог бы составить конкуренцию Жан-Клоду Ван Дамму в рекламе Volvo.

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Заметив, что молодой человек заснул прямо на рабочем месте, они решили сделать с ним общий снимок. Что из этого получилось, смотрите здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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