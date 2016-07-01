Фотофакт: белка в шпагате рассмешила соцсети

В социальных сетях популярность набирает фотография белки, которая во время перекуса балансирует на шпагате между двумя ветками.

Забавное фото на социальном новостном сайте Reddit разместил один из читателей. Белка не только позабавила соцсети, но и разбудила фантазию пользователей. Некоторые сочли, что грызун мог бы составить конкуренцию Жан-Клоду Ван Дамму в рекламе Volvo.



