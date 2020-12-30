Как правильно ухаживать за ёлкой в кадке, чтобы сохранить до посадки? Четыре основных правила

Новый год – это непременно аромат хвои и мандаринов из самого детства. А потому не все решились окончательно расстаться с традицией приносить в дом к празднику настоящую лесную красавицу. При этом все чаще выбор падает на хвойные деревья в кадках. Это предложение пользуется большим спросом, ведь многие желают после праздников высадить елочку у себя на участке. Но создать хвойный уголок из новогодних деревьев получается не у всех. Все дело оказывается в мелочах, которые впоследствии имеют очень большое значение. Итак, на что обращаем внимание?

Правило №1

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

При покупке дерева с улицы его не стоит сразу заносить в теплое помещение, желательно поставить его хотя бы на несколько часов в буферную зону, т. е. на балкон, на веранду, где температура близка к нулю. Сразу с минуса в плюс 25-30 – не стоит делать, лучше, чтобы растение постояло хотя бы 5-6 часов (лучше ночь) в помещении, где переходной режим температуры.