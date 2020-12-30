Как правильно ухаживать за ёлкой в кадке, чтобы сохранить до посадки? Четыре основных правила
Новый год – это непременно аромат хвои и мандаринов из самого детства. А потому не все решились окончательно расстаться с традицией приносить в дом к празднику настоящую лесную красавицу. При этом все чаще выбор падает на хвойные деревья в кадках. Это предложение пользуется большим спросом, ведь многие желают после праздников высадить елочку у себя на участке. Но создать хвойный уголок из новогодних деревьев получается не у всех. Все дело оказывается в мелочах, которые впоследствии имеют очень большое значение. Итак, на что обращаем внимание?
Правило №1
Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
При покупке дерева с улицы его не стоит сразу заносить в теплое помещение, желательно поставить его хотя бы на несколько часов в буферную зону, т. е. на балкон, на веранду, где температура близка к нулю. Сразу с минуса в плюс 25-30 – не стоит делать, лучше, чтобы растение постояло хотя бы 5-6 часов (лучше ночь) в помещении, где переходной режим температуры.
Правило №2
Александр Овсей:
Второй момент: дерево регулярно следует поливать. Не допускать пересыхания кома. Желательно не ставить около отопительных приборов и вентиляторов, чтобы корневая система находилась во влажном состоянии. Желательно периодически пульверизатором увлажнять крону.
Правило №3
Александр Овсей:
Не стоит затягивать нахождение растения при положительной температуре. Чем меньше оно будет находиться у вас в теплом помещении, тем лучше. Но, как правило, в любом случае просыпается верхушечная почка, и в некоторых случаях появляется молодой побег. В таком случае растение не стоит выносить на улицу либо высаживать на постоянное место роста. Даже если на улице присутствует оттепель, но в дальнейшем прогнозируются морозы, лучше в таком случае, если почка проснулась, уже до весны держать ее при низких положительных температурах, будь то веранда, застекленный балкон. При посадке на улицу с распущенной почкой происходит гибель вот этой молодой части растения от мороза, что может привести к гибели или сильному ослаблению самого растения.
Правило №4
Александр Овсей:
Регулярно поливать. До высадки на постоянное место требуются постоянные поливы. Высаживать на постоянное место роста требуется при установлении положительных температур, отсутствие возвратных заморозков.
Советы довольно простые. И если вы только приобрели хвойную красавицу или еще собираетесь на елочный базар, – последуйте рекомендациям специалистов. И со временем на вашем загородном участке появится свой собственный хвойный уголок. А чтобы он был нескучным и разнообразным, при выборе новогоднего дерева в кадке обращайте внимание на разные сорта елей, также присмотритесь к пихтам и другим интересным хвойным, которые способны дарить хорошее настроение не только в Новый год.