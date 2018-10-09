5 необычных рецептов из арбуза: от острого супа до салата с говядиной

Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов.
Обычно мы употребляем в пищу арбуз, как самостоятельный продукт. Но из этой ягоды можно приготовить много интересных блюд. Предлагаем вам 5 рецептов.
Ингредиенты:
говяжья вырезка – 250 гр
арбуз – 200 гр
сыр фета – 100 гр
руккола – 50 гр
семена граната – 30 гр
оливковое масло – 20 гр
подсолнечное масло – 20 гр
соль – 0,5 ч.л.
чёрный перец по вкусу
Маринуем говядину: добавляем чёрный перец, соль, перемешиваем.
Ставим говядину обжариваться. В это время нарезаем арбуз ломтиками примерно в сантиметр.
К нарезанному арбузу добавляем рукколу (не нарезанную), семена граната.
И только теперь переворачиваем говядину на сковородке.
Добавляем в салат фету небольшими кусочками, соль, чёрный перец и оливковое масло.
Нарезаем мясо ломтиками примерно в сантиметр.
Накладываем салат в тарелку, сверху кладём мясо.
Ингредиенты:
арбуз – 50 гр
руккола – 100 гр
огурец – 100 гр
перец чили – 30 гр
авокадо – 30 гр
перец розе по вкусу
Для соуса:
мёд – 50 гр
бальзамический уксус – 50 гр
оливковое масло – 50 гр
грецкий орех – 100 гр
Нарезаем арбуз кусочками примерно по 2 сантиметра.
Рвём рукколу. Нарезаем огурец кружочками.
Измельчаем перец чили.
Нарезаем авокадо кусочками примерно по 1 сантиметру.
Смешиваем салат.
Смешиваем при помощи блендера мёд, бальзамический уксус, оливковое масло, грецкий орех.
Выкладываем половину салата на тарелку и поливаем соусом.
Выкладываем вторую часть салата.
Ингредиенты:
арбуз – 150 гр
груша – 100 гр
сок лайма – 15 гр
мята
перец чили – 10 гр
кокосовый сироп – 20 гр
лёд
Чистим грушу, нарезаем ломтиками.
Нарезаем арбуз кусочками.
Нарезаем перец чили.
Всё складываем в контейнер. Добавляем сок лайма, рвём мелко листики мяты и также добавляем, вливаем кокосовый сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.
Выливаем суп в тарелку, добавляем лёд и веточку мяты.
Ингредиенты:
арбуз – 1 кг
сок лайма – 100 гр
сахарный сироп – 250 мл
мята
Нарезаем арбуз небольшими кусочками.
Выдавливаем сок лайма. Добавляем сахарный сироп. И всё это смешиваем при помощи блендера.
Выливаем в противень и ставим в морозильную камеру на полчаса.
Когда наш сорбет будет готов, перекладываем его в креманку. Посыпаем сахарной пудрой и добавляем веточку мяты.
Ингредиенты:
арбуз – 500 гр
дыня – 500 гр
молоко – 200 гр
вишнёвый или клубничный сироп
мороженое – 200 гр
взбитые сливки
мята
Нарезаем дыню и арбуз, отправляем в блендер. Добавляем молоко и клубничный сироп.
Добавляем мороженое и всё это смешиваем при помощи блендера.
В стакан насыпаем лёд, заливаем наш коктейль, добавляем взбитые сливки.
Можно украсить веточкой мяты.