Как правильно планировать свой день, чтобы всё успевать? Советы от бизнес-тренера

Как часто вы задавались вопросом: почему в сутках только 24 часа? Чтобы успевать сделать задуманное, важно правильно расставить приоритеты и грамотно спланировать свой день.

Юрий Анушкин, бизнес-тренер:

Основная проблема, с которой сталкивается человек, количество задач у которого больше, чем он привык справляться, – это то, что человек начинает испытывать стресс. Ощущение, что я не успеваю, мне не хватает времени, я не успеваю действовать, всего слишком много, как это не забыть, как это вспомнить. Забывание приводит к еще большей паники, пропуск приводит к тому, что у человека еще больше стресса, он теряется, теряет форму и результативность его резко падает.

Планирование – важная составляющая жизни современного человека. Отвезти ребенка на кружок, забрать технику из ремонта, выгулять пса и многое другое. И со временем держать все в голове становится труднее. И тогда опираться на свою память не стоит, лучше выписать задачи на лист бумаги.

Юрий Анушкин:

Если у вас есть какой-то список дел на завтрашний день. Я бы его структурировал таким образом: две части. Одна – это жесткие вопросы, дела, которые имеют четкую и однозначную привязку по времени. Например, вам нужно детей отвести в школу к 8 часам. Кроме этого, есть события, которые не привязаны жестко ко времени, их просто нужно сделать. Их перечень может находиться в свободном режиме как перечень дел. Вы можете группировать их в те промежутки времени, которые не завязаны на жесткие события.

Если у вас есть конкретная цель, тогда легче рассчитывать на дальнейший успех. Но среди «важных» задач есть и те, которые хочется отложить на потом. Их называют «лягушками» – это мелкие, неприятные дела. Их лучше выполнять в первую очередь, а после – обязательно поощрять себя. Юрий Анушкин:

Для того, чтобы действительно приходить к своим целям и задачам, нужно не жить в одном дне. Работает модель, когда мы начинаем со стратегии, с долгосрочного планирования на год, на два, на полгода, на месяц. Тогда у нас появляется несколько ключевых целей, которые мы видим в стратегии.

Оценивайте свои задачи адекватно, не нужно путать их с мечтой. Из стратегических задач вытекают тактические, или говоря иначе, среднесрочные, которые приведут вас к цели. Универсальных методик планирования не существует, поэтому начинать нужно с расстановки приоритетов. Юрий Анушкин:

Если вы не расставляете приоритеты, вы будете вечно как белка в колесе гнаться за своим хвостом и пытаться успеть все. Так не бывает. В сутках 24 часа, и иногда надо спать.