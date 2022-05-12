Календарь «звёздных дождей» в Беларуси. Когда романтикам смотреть на ночное небо?

Загадать желание на падающую звезду – заветная мечта любого ребенка. А ребенок живет внутри каждого. Хотите удивить свою вторую половинку и подарить ей незабываемое свидание под открытым небом? Или решили прогуляться в одиночестве под суперлунием и подумать о вечном? Вот главные астрономические явления лета 2022 года, которые можно будет наблюдать на небосводе Беларуси. Дневные Ариетиды

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Наблюдаться этот звездопад будет с 20 мая по 7 июля, но пик его приходится на 7 июня. Особенно хорошо поток метеоров будет видно в предрассветные часы, когда с неба буду падать до 60 комет в час. Опытные астрономы смогут наблюдать за событием и днем, ведь Ариетиды максимально активны именно в это время суток. Боотиды в июне

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Этот метеорный поток проходит сквозь орбиту Земли каждый год с 22 июня, когда ночи самые короткие, и сыплются по 2 июля. Боотиды не стремятся атаковать небосвод в последние 20 лет, ранее можно было увидеть до 100 пролетающих комет в час. Сейчас их число уменьшилось до 30. Но, может быть, именно вам посчастливится увидеть новый всплеск активности. Летнее суперлуние

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Суперлуние – это время, когда луна приближается на минимальное расстояние к Земле. Выглядит волшебно. Это лето подарит нам аж три суперлуния – 14 июня в 21:58, 13 июля в 21:44 и 12 августа в 21:40. А дополняет это тот факт, что числа совпадают с полнолунием. Почему около дат стоит еще и время? Дело в том, что именно в эти минуты луна приобретет красивый красноватый оттенок. Появление такой Луны расценивалось в прошлом как негативный знак. Он воспринимался как сигнал нашествия ведьм. Любители мистики точно оценят это явление. Персеиды в августе

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