Как получить идеальные локоны, даже если у вас прямые волосы. Отвечает звёздный стилист

Уход за вьющимися волосами постигается методом проб и ошибок, поскольку нужно постоянно пытаться справиться с сухостью, ломкостью и постоянным завиванием. Но знание вашего типа кудрей поможет подобрать правильный уход за волосами и выбрать нужные продукты для него, сообщает Daily Mail. Знаменитый парикмахер Энтони Надер, клиентами которого были Кейт Бланшетт, Кендалл Дженнер и Карли Клосс, раскрыл секреты здоровых волос согласно вашему типу кудрей. Он также рассказал, как вы можете сделать красивые локоны, имея абсолютно прямые волосы. Вот эти типы кудрей. Ленивые волны Первый тип является самым легким. Подсказка находится в самом названии.

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Не нужно слишком усердствовать с продуктами. Ведь вы же хотите, чтобы ваши локоны выглядели ненавязчиво и легко, а не как после тонны геля. Для этого типа волос Энтони сначала рекомендует сделать стрижку, чтобы подчеркнуть естественную структуру волос. Затем использовать что-то вроде легкой пасты или спрея для объема волос. Эти продукты лучше использовать на просушенные полотенцем волосы, так вы получите идеальные волны. «Под одежду волосы не прятать». Раскрываем секреты ухода за волосами в холодное время года (здесь подробнее). Скульптурные волны Если вы хотите, чтобы ваши волосы сохраняли эту форму, вам придется постараться.

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«Для этого типа волос я не делал бы стрижку одной длиной, поскольку это только ослабит ваши скульптурные волны, и прическа будет напоминать пирамиду. Попросите, чтобы ваш парикмахер сделал небольшую лесенку. Это сделает ваши волны более объемными, и прическа будет держаться дольше», – говорит Энтони. Для этого типа кудрей знаменитый эксперт советует использовать сыворотку или гель на влажных волосах, чтобы обеспечить их дополнительным питанием. Кудри «штопор» В этом случае у вас нет права на ошибку.

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Энтони Надер:

Волосы такой структуры я всегда стригу не смачивая, поскольку только так я могу увидеть, как они выглядят естественно. Что касается самостоятельного ухода за такими кудрями, нужно помнить одно – увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение. При работе с таким типом я часто убеждаюсь, что чем больше увлажняющего спрея вы используете, тем послушнее будут ваши волосы. Ключом к успеху тут является шампунь без сульфатов и кондиционер, а дома вы можете использовать самодельные маски. Афро кудри Энтони говорит, что длина волос этого типа кудрей сокращается после стрижи так, будто «кто-то поработал садовыми ножницами».

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С этим типом волос трудно справиться, но некоторые способы все же существуют. Сведите использование спиртосодержащих продуктов к минимуму, поскольку они сделают ваши волосы очень сухими. Вместо этого выберите мягкие и легкие продукты, такие как спреи и гели, чтобы получить лучшие результаты. Как можно сделать локоны, если у вас прямые волосы? «Прежде чем сушить волосы феном нанесите на влажные волосы кондиционер, это чрезвычайно поможет вам. Это в разы лучше, чем применение любого продукта на сухих волосах, так как он просто остается на поверхности волоса и не впитается».

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