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Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара». Ей было 33 года

06 октября 2019 13:57
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Скончалась молодая украинская актриса Марина Куклина. Ей было 33 года. 

Об этом сообщила актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook. 

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара». Ей было 33 года-1

Фото: facebook.com/marina.kuklina.35

Причина смерти Марины Куклиной не называется. 

Римма Зюбина (фрагмент поста): 
Мариночка оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Эти глаза Маринины открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех ... Светлая память тебе. 

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара». Ей было 33 года-4

Фото: facebook.com/z.rimma.z

Марина Куклина сыграла около 50 ролей в кино, сериалах на театральной сцене. Среди ее работ – роли в сериалах «Анна Герман», «Кривое зеркало души», «Возвращение Мухтара». 

Несколько лет назад не стало исполнительницы одной из главных ролей в этом сериале – Натальи Юнниковой.   

Больше нет человека, который стал частью прекрасного сериала: поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой (читать далее).    

# Некролог # калейдоскоп # Марина Куклина # Римма Зюбина

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