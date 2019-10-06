Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара». Ей было 33 года

Скончалась молодая украинская актриса Марина Куклина. Ей было 33 года. Об этом сообщила актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/marina.kuklina.35

Причина смерти Марины Куклиной не называется. Римма Зюбина (фрагмент поста):

Мариночка оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Эти глаза Маринины открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех ... Светлая память тебе.

Фото: facebook.com/z.rimma.z