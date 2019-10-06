Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара». Ей было 33 года

Скончалась молодая украинская актриса Марина Куклина. Ей было 33 года.
Об этом сообщила актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.
Скончалась молодая украинская актриса Марина Куклина. Ей было 33 года.
Об этом сообщила актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/marina.kuklina.35
Причина смерти Марины Куклиной не называется.
Римма Зюбина (фрагмент поста):
Мариночка оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Эти глаза Маринины открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех ... Светлая память тебе.
Фото: facebook.com/z.rimma.z
Марина Куклина сыграла около 50 ролей в кино, сериалах на театральной сцене. Среди ее работ – роли в сериалах «Анна Герман», «Кривое зеркало души», «Возвращение Мухтара».
Несколько лет назад не стало исполнительницы одной из главных ролей в этом сериале – Натальи Юнниковой.
Больше нет человека, который стал частью прекрасного сериала: поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой (читать далее).