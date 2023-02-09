Как побороть страх публичных выступлений и почему все мечты сбываются? Интервью с Ольгой Шерснёвой

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей Ольги Шерсневой.

Фото: Ольга Шерснева

Кем вы работали, пока не пришли на телевидение? Ольга Шерснева, ведущая:

Закончила я Белорусский государственный университет культуры и искусств, поэтому сначала уехала из Минска в родной город Солигорск на отработку. Два года была директором Дома культуры, а затем ушла в декрет. Родила дочь и поняла, что не хочу возвращаться на прежнюю работу. И еще во время декрета устроилась на местный региональный телеканал. Так и начался мой путь в мир журналистики. Я ездила на съемки, училась писать тексты и брать интервью. Начала вести региональные новости. Потом услышала о кастинге ведущих на СТВ и решила рискнуть. И вот уже 4 года я в команде нашего телеканала.

Фото: Ольга Шерснева

В какой момент вы поняли, что хотите быть в кадре? Ольга Шерснева:

Я с детства хотела стать телеведущей, но у меня никогда не было веры, что я правда смогу, что у меня получится. Поэтому изначально и не предпринимала никаких шагов к исполнению мечты. Но убедилась еще раз, что все в нашей жизни реально. С какими забавными ситуациями вы сталкивались в работе на телевидении? Ольга Шерснева:

Когда я только пришла на СТВ, помимо ведения программ я ездила на съемки. И как-то раз мне пришлось посетить ферму. Я безумно боялась коров и никогда близко к ним не подходила. И чтобы побороть мой страх, работники сначала отвели меня к маленьким телятам. И тут у меня случилась любовь. Мне так понравился один теленок: я его гладила, он лизал мне руки, подставлял головку, чтобы я его жалела. Потом подбежали другие малыши за своей порцией внимания и вытеснили первого теленка. И мой оператор меня окликнул и говорит: «Посмотри – он плачет!». И правда, из глаз теленка текли слезы. Я не знаю, может, это совпадение и у них так бывает. Но я так растрогалась, тронуло меня до глубины души.

Фото: Ольга Шерснева

Почему именно СТВ? Ольга Шерснева:

Концепция СТВ – это про молодость, креативность, эксперименты. Он, наверное, как ни один другой канал дает возможность выразить себя, попробовать в новых проектах, открыть свои стороны, о которых ты даже не знал до этого. Главное – просто довериться. Вся команда и правда творческая, иногда думаешь: WOW, как можно было так круто придумать? Наверное, поэтому я именно здесь. Что самое сложное в профессии ведущей и что всегда остается за кадром? Ольга Шерснева:

Прямые эфиры – это всегда про нестабильность. Ты не можешь с точностью предугадать, будет он спокойным или все пойдет не по плану. Может прямо в эфир прилететь оперативная новость, которую надо выдать. И ты без подготовки, не видя в глаза текст, читаешь с ходу. И хорошо, если там нет сложных фамилий, слов и описок (потому что редактор писал его быстро). И абсолютно нормально, когда во время эфира меняется порядок новостей, что-то убирается, что-то добавляется. Поэтому та команда, которая работает за кадром (режиссеры, звукорежиссеры, ассистенты) и ведет тебя во время эфира, крайне важна, от их профессионализма зависит все! А бывают экстраординарные моменты: перестает работать суфлер, надо тут же начать читать с листа и при этом в него не смотреть. Может перестать работать «ухо» (связь с режиссером), и ты тогда, как слепой котенок, если что-то будет в эфире меняться, ты просто не будешь об этом заранее знать. В общем, прямые эфиры – это не про то, что «просто сел и прочитал».

Фото: Ольга Шерснева

Тяжело ли совмещать личную жизнь с работой? Ольга Шерснева:

Чаще да, чем нет. У тебя плавающее расписание, и его ты узнаешь на следующую неделю в пятницу. Поэтому достаточно сложно что-то планировать заранее. Ну и все праздники ты на работе. Поэтому нужно быть гибким в этом плане и подстраивать все сферы своей жизни под работу. Какие у вас есть хобби? Ольга Шерснева:

Осенью начала заниматься йогой. Это успокаивает и расслабляет. А еще люблю не спеша что-то делать руками: разрисовывать шкатулки и свечи, наклеивать алмазную мозаику. Но так как не люблю тратить время зря, всегда слушаю на фоне аудиокниги или лекции по истории.