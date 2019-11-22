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Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс

22 ноября 2019 08:36
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Наталья Леонова, декоратор:
Сегодня в нашу переделку попадает старый комод. Он был раньше вот таким.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-1

Сейчас он практически уже готов и перекрашен. Я покажу, как из этого можно сделать чудесный комод. Для начала я очистила комод от старой грязи, обезжирила и можно сразу приступать к его перекраске.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-4

Наносим на ребра розовую, черную и желтую краску, наносим хаотично, где у вас душа ляжет.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-7

Я хочу, чтобы внутри наших ящиков комода было ярко-красного цвета. Сильно не давим на кисточку. Когда мы красим, еле касаясь, не остаются разводы от кисточки.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-10

Учитывая, что наши ребрышки комода мы будем протирать, для этого нам нужно его натереть восковой свечкой, чтобы у нас потом здесь не легла краска. Берем обычную свечку и натираем.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-13

Наносим наш основной цвет на лицевую часть, в данном случае наш комод будет зеленым. Я люблю акрил, но можно покупать специальные краски для дерева и пластика.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-16

Мы все высушили, вооружились шпателями и теперь будем царапать там, где наносили цветную краску.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-19

Почему эффект старины сейчас так популярен?

Наталья Леонова:
Старинная мебель, все-таки, с историей и с душой. Это делает интерьер более уютным и таким теплым.

Чтобы придать нашему фасаду законченный вид и подчеркнуть его благородную старину, мы используем воск для мебели темного цвета. Придаем визуально такие тени.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-22

Дополним комод акцентной деталью.

Наталья Леонова:
Это обычный трафарет, через который мы переводим рисунок. Для узора я взяла краску двух оттенков: черную и белую. Будем наносить губкой. Набираем губкой белую и черную краску, придерживая трафарет, аккуратно наносим.

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-25

Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс-27

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Наталья Леонова # Фотофакт # декор

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