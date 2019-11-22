Как переделать старый комод своими руками? Показываем пошаговый процесс

Наталья Леонова, декоратор:

Сегодня в нашу переделку попадает старый комод. Он был раньше вот таким.

Сейчас он практически уже готов и перекрашен. Я покажу, как из этого можно сделать чудесный комод. Для начала я очистила комод от старой грязи, обезжирила и можно сразу приступать к его перекраске.

Наносим на ребра розовую, черную и желтую краску, наносим хаотично, где у вас душа ляжет.

Я хочу, чтобы внутри наших ящиков комода было ярко-красного цвета. Сильно не давим на кисточку. Когда мы красим, еле касаясь, не остаются разводы от кисточки.

Учитывая, что наши ребрышки комода мы будем протирать, для этого нам нужно его натереть восковой свечкой, чтобы у нас потом здесь не легла краска. Берем обычную свечку и натираем.

Наносим наш основной цвет на лицевую часть, в данном случае наш комод будет зеленым. Я люблю акрил, но можно покупать специальные краски для дерева и пластика.

Мы все высушили, вооружились шпателями и теперь будем царапать там, где наносили цветную краску.

Почему эффект старины сейчас так популярен? Наталья Леонова:

Старинная мебель, все-таки, с историей и с душой. Это делает интерьер более уютным и таким теплым. Чтобы придать нашему фасаду законченный вид и подчеркнуть его благородную старину, мы используем воск для мебели темного цвета. Придаем визуально такие тени.