Прямой эфир

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира

22 ноября 2019 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паровые, газовые, спиртовые и с душой. Единственный в Минске музей утюга был создан 2 года назад и расположился в самом сердце столицы.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-1

Вера Курзон, ведущий специалист центра «Карта гостя»:
Центр «Карта гостя» был открыт в этом году в мае, а музей с прошлого года, тоже в мае. Люди, которые приходят, говорят, что вот такая какая-то домашняя и теплая атмосфера. Не хочется уходить.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-4

Экспозиция состоит из более семисот видов утюгов со всех уголков земного шара. Уникальные экспонаты – представители разных эпох, настоящая гордость белорусских коллекционеров.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-7

Вероника Макаревич, корреспондент:
2 тысячи лет до нашей эры в Китае появились первые угольные утюги-жаровни. Изначально их применяли, как орудие пыток. И только спустя тысячу лет их стали использовать по назначению.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-10

Но минчане так и не познакомились бы с колоритным раритетом, если бы не этот крохотный парафиновый утюжок.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-13

Юлия Рыжевская, экскурсовод, коллекционер:
Наша коллекция началась с покупки этого утюжка. 20 лет назад в Санкт-Петербурге, гуляя по городу, мы увидели у бабушки в руках этот утюг, она его продавала. В эту колбу наливалась любая смесь, которая горела, это мог быть бензин, керосин, спирт и даже китовый жир.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-16

А вот американец, который недавно отметил свое 80-летие. И хотя в 30-ые прошлого столетия уже активно производили электрические, такие керосиновые утюги по-прежнему пользовались спросом.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-19

Юлия Рыжевская:
Эпоха Ренессанса подарила нам утюжок с душой. Душа это металлический брусок, который нагревается в костре, в камине – где угодно, вставляется в корпус утюга, защелочка закрывается и нагревается. Эти утюжки облегченные. Это в основном латунь или какой-то сплав металлов. Выражения: душевное тепло, согреть и вынуть душу – мы обязаны этим утюгам.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-22

Ручки, стилизованные под морских рыб, драконов, близнецов, превращали обычный предмет быта в настоящее произведение искусства. Поэтому в те времена утюг с душой был показателем статуса и богатства семьи.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-25

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-27

Юлия Рыжевская:
Если приглядеться, то можно узнать историческую личность. Это кайзер, который развязал Первую мировую войну. За это его поставили на колени, распяли и сверху придавили тяжелым раскаленным утюгом. Утюг, как символ возмездия.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-30

И наряду с таким шедевром можно посмотреть на такой утюг. Он как будто бы недоделанный. Однако таким гладили рабы в Америке. Он так и называется «рабский утюг».

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-33

Мало кто знает, что в начале XX века существовали флудеры для плиссировки. Ручные, механизированные они создавали идеальные волны на ткани.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-36

В то время в арсенале у шляпников были радиусные утюжки и вот такие экземпляры для глажки мужских цилиндров.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-39

Юлия Рыжевская:
Гофраторы. Сам корпус нагревался и вокруг него обжимали накрахмаленную ткань и получались огромные шикарные пышные воротники.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-42

Вот представьте себе, что вам нужно накрутить парик или уже потом свой волос. Вы нагреваете этот стержень на газовой горелке и пошли крутить себе локоны. Он известен, как утюжок для волос, но это прародительница будущей плойки.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-45

А этот стальной меч вряд ли защитит вас в дуэли, ведь на самом деле так выглядит электрический утюг для галстука.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-48

И это только малая часть ценной коллекции музея, которая хранит в себе память сотни поколений.

Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира-51

# Музеи Минска # калейдоскоп # Вера Курзон # Юлия Рыжевская # Фотофакт # История

Другие новости рубрики

Все новости
Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики
21 ноября 2019 15:23

Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики

Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха
21 ноября 2019 13:13

Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха

На верхушке будет скрипичный световой ключ. Рассказываем о самых необычных ёлках Минска
21 ноября 2019 09:36

На верхушке будет скрипичный световой ключ. Рассказываем о самых необычных ёлках Минска