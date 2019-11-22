Раздавленный кайзер и утюг американских рабов. Показываем уникальные утюги со всего мира

Паровые, газовые, спиртовые и с душой. Единственный в Минске музей утюга был создан 2 года назад и расположился в самом сердце столицы.

Вера Курзон, ведущий специалист центра «Карта гостя»:

Центр «Карта гостя» был открыт в этом году в мае, а музей – с прошлого года, тоже в мае. Люди, которые приходят, говорят, что вот такая какая-то домашняя и теплая атмосфера. Не хочется уходить.

Экспозиция состоит из более семисот видов утюгов со всех уголков земного шара. Уникальные экспонаты – представители разных эпох, настоящая гордость белорусских коллекционеров.

Вероника Макаревич, корреспондент:

2 тысячи лет до нашей эры в Китае появились первые угольные утюги-жаровни. Изначально их применяли, как орудие пыток. И только спустя тысячу лет их стали использовать по назначению.

Но минчане так и не познакомились бы с колоритным раритетом, если бы не этот крохотный парафиновый утюжок.

Юлия Рыжевская, экскурсовод, коллекционер:

Наша коллекция началась с покупки этого утюжка. 20 лет назад в Санкт-Петербурге, гуляя по городу, мы увидели у бабушки в руках этот утюг, она его продавала. В эту колбу наливалась любая смесь, которая горела, это мог быть бензин, керосин, спирт и даже китовый жир.

А вот американец, который недавно отметил свое 80-летие. И хотя в 30-ые прошлого столетия уже активно производили электрические, такие керосиновые утюги по-прежнему пользовались спросом.

Юлия Рыжевская:

Эпоха Ренессанса подарила нам утюжок с душой. Душа – это металлический брусок, который нагревается в костре, в камине – где угодно, вставляется в корпус утюга, защелочка закрывается и нагревается. Эти утюжки облегченные. Это в основном латунь или какой-то сплав металлов. Выражения: душевное тепло, согреть и вынуть душу – мы обязаны этим утюгам.

Ручки, стилизованные под морских рыб, драконов, близнецов, превращали обычный предмет быта в настоящее произведение искусства. Поэтому в те времена утюг с душой был показателем статуса и богатства семьи.

Юлия Рыжевская:

Если приглядеться, то можно узнать историческую личность. Это кайзер, который развязал Первую мировую войну. За это его поставили на колени, распяли и сверху придавили тяжелым раскаленным утюгом. Утюг, как символ возмездия.

И наряду с таким шедевром можно посмотреть на такой утюг. Он как будто бы недоделанный. Однако таким гладили рабы в Америке. Он так и называется «рабский утюг».

Мало кто знает, что в начале XX века существовали флудеры для плиссировки. Ручные, механизированные они создавали идеальные волны на ткани.

В то время в арсенале у шляпников были радиусные утюжки и вот такие экземпляры для глажки мужских цилиндров.

Юлия Рыжевская:

Гофраторы. Сам корпус нагревался и вокруг него обжимали накрахмаленную ткань и получались огромные шикарные пышные воротники.

Вот представьте себе, что вам нужно накрутить парик или уже потом свой волос. Вы нагреваете этот стержень на газовой горелке и пошли крутить себе локоны. Он известен, как утюжок для волос, но это прародительница будущей плойки.

А этот стальной меч вряд ли защитит вас в дуэли, ведь на самом деле так выглядит электрический утюг для галстука.