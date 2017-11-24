Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи

Победителю «Евровидения» вручат стеклянный микрофон, который разработала шведская компания. С нынешнего года дизайн статуэтки не будет меняться каждый год, как раньше, а станет постоянным.

Хелене – 14 лет. Детское «Евровидение» не первый конкурс, в котором она принимает участие. На счету девочки «Голос. Дети», где девушка была в команде Димы Билана, «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна».

В интервью Хелены и ее мамы Елены девочка рассказывала, что она живет с музыкой – засыпает и просыпается с ней.