Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи

Новости Беларуси. 26 ноября в Тбилиси состоится финал детского песенного конкурса «Евровидение-2017».
Беларусь на музыкальном конкурсе представит минчанка Хелена Мерааи с песней «Я самая».
Победителю «Евровидения» вручат стеклянный микрофон, который разработала шведская компания. С нынешнего года дизайн статуэтки не будет меняться каждый год, как раньше, а станет постоянным.
В финале детского песенного конкурса примут участие молодые исполнители из 16 стран.
Хелене – 14 лет. Детское «Евровидение» не первый конкурс, в котором она принимает участие. На счету девочки «Голос. Дети», где девушка была в команде Димы Билана, «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна».
Хелена Мерааи поедет на детское «Евровидение-2017» с песней Риты Дакоты
В интервью Хелены и ее мамы Елены девочка рассказывала, что она живет с музыкой – засыпает и просыпается с ней.
Перед конкурсом в еженедельной рубрике Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует и чем делится с подписчиками представительница Беларуси на детском «Евровидении-2017» (пунктуация и орфография автора сохранены). Источник фото – instagram.com/helena_meraai.
Как изменились участники детского «Евровидения» прошлых лет от Беларуси. Фотофакт здесь.