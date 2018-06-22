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Как делать красивые снимки в отпуске летом? Советы фотографа

22 июня 2018 07:08
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Юлия Самусенко, корреспондент:
Выходные в Беларуси ожидаются пасмурные, в отдельных районах дождливые. Но, а в других уголках земного шара погода, действительно, застает людей врасплох.  

Специально для тех, кто мечтает сделать идеальные фотографии в отпуске, сегодня пообщаемся с фотографом и узнаем все секреты.

Как делать красивые снимки в отпуске летом? Советы фотографа-1

Как делать красивые фотографии в отпуске летом? Солнце не станет помехой для красивого кадра или стоит фотографироваться в тени? Как сделать фотографии на пляже, чтобы выглядеть стройнее и привлекательнее? Как правильно выбрать место и ракурс? Какая погода ожидается на эти выходные в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.

# Фотография # Хобби # Инна Ревяко # Юлия Самусенко # Фотофакт # Полезные советы

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