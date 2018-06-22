Как делать красивые снимки в отпуске летом? Советы фотографа

Юлия Самусенко, корреспондент:

Выходные в Беларуси ожидаются пасмурные, в отдельных районах дождливые. Но, а в других уголках земного шара погода, действительно, застает людей врасплох.

Специально для тех, кто мечтает сделать идеальные фотографии в отпуске, сегодня пообщаемся с фотографом и узнаем все секреты.