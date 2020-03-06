Смешно, но жизненно. Парень нашёл потерянную вещь, когда купил ей замену

«Только потеряв всё, мы обретаем свободу», – сказал Тайлер Дерден в фильме «Бойцовский клуб». И только купив замену потерянной вещи, мы можем найти её вновь.

Как рассказал 19-летний пользователь Reddit, несколько дней назад он потерял свой кошелёк. Парень отчаянно искал свою потерю, переворачивал комнаты в доме с ног на голову, а также обследовал классы в колледже, но всё было бесполезно.

Наконец, смирившись с утратой, автор публикации заказал себе новый кошелёк. И в тот же день случилось нечто неожиданное.