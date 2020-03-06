Смешно, но жизненно. Парень нашёл потерянную вещь, когда купил ей замену

«Только потеряв всё, мы обретаем свободу», – сказал Тайлер Дерден в фильме «Бойцовский клуб». И только купив замену потерянной вещи, мы можем найти её вновь.
Как рассказал 19-летний пользователь Reddit, несколько дней назад он потерял свой кошелёк. Парень отчаянно искал свою потерю, переворачивал комнаты в доме с ног на голову, а также обследовал классы в колледже, но всё было бесполезно.
Наконец, смирившись с утратой, автор публикации заказал себе новый кошелёк. И в тот же день случилось нечто неожиданное.
Фото: reddit.com/user/dragonboy2734
Комментаторы посмеялись над ситуацией юноши, но признали, что в мире есть законы, которые своей надёжностью не уступают законам физики. Например, найти потерянный предмет можно только после того, как будет куплена замена.
Один из пользователей рассказал, что как-то раз он потерял бутылку для воды. Когда недельные поиски не принесли результата, была куплена новая бутылка. Затем была потеряна и она, но после этого в холодильнике нашлась старая бутылка.
Существуют и опасные закономерности: когда люди пытаются сделать что-то по принципу «слабо», обычно это заканчивается нехорошо.
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