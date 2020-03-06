День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?

Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок, он празднуется весной.

Обычно в этом событии участвуют школьники, но порой родители решают развлечься вместе с детьми. Итак, насколько безумными бывают причёски?