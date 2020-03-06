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День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?

06 марта 2020 10:16
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Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок, он празднуется весной. 

Обычно в этом событии участвуют школьники, но порой родители решают развлечься вместе с детьми. Итак, насколько безумными бывают причёски? 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -1

Фото: instagram.com/mariumaz 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -3

Фото: instagram.com/embracingbeauty 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -5

Фото: Bored Panda 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -7

Фото: instagram.com/explorecharterschools 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -9

Фото: instagram.com/hahana111 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -11

Фото: instagram.com/_pretty_fly_for_a_cacti_ 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -13

Фото: instagram.com/hairbycorrinakelly 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -15

Фото: instagram.com/thecanyonschool 

День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть? -17

Фото: instagram.com/charlottemchaddan 

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая не стриглась одиннадцать лет.

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# Прически # калейдоскоп

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