День смешных причёсок. Насколько удивительными они могут быть?
Как думаете, кто-нибудь захочет специально сделать себе причёску, которую другие люди будут считать смешной? Оказывается, в ряде стран есть День смешных причёсок, он празднуется весной.
Обычно в этом событии участвуют школьники, но порой родители решают развлечься вместе с детьми. Итак, насколько безумными бывают причёски?
Фото: instagram.com/mariumaz
Фото: instagram.com/embracingbeauty
Фото: instagram.com/explorecharterschools
Фото: instagram.com/hahana111
Фото: instagram.com/_pretty_fly_for_a_cacti_
Фото: instagram.com/hairbycorrinakelly
Фото: instagram.com/thecanyonschool
Фото: instagram.com/charlottemchaddan
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