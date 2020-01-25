Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста

Новости России. 25 января родился знаменитый советский поэт, актёр и певец Владимир Высоцкий. Мы собрали семь его редких фотографий.

Творчество артиста оказало огромное влияние не только на его соотечественников, но и на жителей других стран. Произведения Высоцкого переведены на множество языков, в зарубежных школах изучаются жизнь и поэзия Владимира Семёновича. Есть даже пособие по изучению русского языка для англоязычных людей на основе музыки советского артиста.

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Высоцкий прожил яркую, насыщенную жизнь, в которой успел очень много. И лишь малая её часть запечатлена на фотографиях. Однако даже они позволяют понять, каким был Владимир Семёнович.