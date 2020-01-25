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Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста

25 января 2020 07:24
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Новости России. 25 января родился знаменитый советский поэт, актёр и певец Владимир Высоцкий. Мы собрали семь его редких фотографий. 

Творчество артиста оказало огромное влияние не только на его соотечественников, но и на жителей других стран. Произведения Высоцкого переведены на множество языков, в зарубежных школах изучаются жизнь и поэзия Владимира Семёновича. Есть даже пособие по изучению русского языка для англоязычных людей на основе музыки советского артиста. 

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Высоцкий прожил яркую, насыщенную жизнь, в которой успел очень много. И лишь малая её часть запечатлена на фотографиях. Однако даже они позволяют понять, каким был Владимир Семёнович. 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -1

Фото: instagram.com/irenaponaroshku 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -3

Фото: instagram.com/masikana07 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -5

Фото: instagram.com/_whenwewereyoung_ 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -7

Фото: instagram.com/masikana07 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -9

Фото: instagram.com/old_school_g4 

Фотография ниже была сделана 9 июля 1979 года около Бреста. Таможная застава «Варшавский мост», с таможенником Ю. Швычковым. 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -12

Фото: instagram.com/vysotsky.vladimir 

Снимок ниже был сделан в 1980 году. Это был один из первых Mercedes в СССР. 

Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста -15

Фото: reddit.com/user/HarleyWeaver 

Годом ранее мы более подробно изучили жизнь Высоцкого.  

Как он стал кумиром миллионов людей – читайте здесь

# Звезды # калейдоскоп # Владимир Высоцкий

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