Что люди делают после расставания с бывшими возлюбленными? Семь забавных снимков

Разрыв отношений между бывшими возлюбленными не всегда заканчивается благополучно. Иногда люди могут разойтись легко и просто, но чаще остаётся маленькое желание либо отомстить, либо показать, насколько хорошо человеку без его несостоявшейся второй половинки.

На сайте Bored Panda собраны 30 случаев, когда расставание не прошло бесследно. Мы выбрали семь примеров, показавшихся нам наиболее забавными.

«Моя бывшая прислала мне открытку» – «Счастлива, что ты не здесь!»,