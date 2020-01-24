Что люди делают после расставания с бывшими возлюбленными? Семь забавных снимков
Разрыв отношений между бывшими возлюбленными не всегда заканчивается благополучно. Иногда люди могут разойтись легко и просто, но чаще остаётся маленькое желание либо отомстить, либо показать, насколько хорошо человеку без его несостоявшейся второй половинки.
На сайте Bored Panda собраны 30 случаев, когда расставание не прошло бесследно. Мы выбрали семь примеров, показавшихся нам наиболее забавными.
«Моя бывшая прислала мне открытку» – «Счастлива, что ты не здесь!»,
Фото: reddit.com/user/ronlechler
«Мой друг решил перекрыть татуировку его бывшей жены!»,
Фото: reddit.com/user/SomeJagaloon
Фото: imgur.com/user/breguet
«Костюм на Хэллоуин моего дяди изображает его самый большой страх – бывшую жену»,
Фото: reddit.com/user/ketchuppacket
«Наткнулся на фотографию 10-летней давности, где запечатлены мой брат со своей бывшей женой и я со своей бывшей. Вместо удаления снимка я «исправил» его»,
Фото: reddit.com/user/gknick
«Словно гром среди ясного неба. Его бывшая жена прислала ему это» – «Поздравляю с 1 годом развода!»
Фото: reddit.com/user/Nikil_k
«Нехорошая бывшая жена» – надпись на номерном знаке автомобиля: «Был его».
Фото: reddit.com/user/Jahmay
Месяцем ранее мы рассказывали об отношениях пар, которые уже достаточно долго вместе, чтобы устраивать приятные и не очень, но весёлые сюрпризы.
Смешные фотографии смотрите здесь.