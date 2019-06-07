Мальчик-с-пальчик. Как он перехитрил родителей-детоубийц, ограбил людоеда и обманул свою спасительницу. Современный пересказ

Вы, случайно, не читали своим детям эту сказку Шарля Перро? Нет? Ну, и правильно. Иначе неизвестно, что бы с ними стало от страха. Это почти то же, что перед сном рассказать малютке о похождениях Андрея Чикатило.

Вот смотрите. У мужика и его жены было семь сыновей. Самый младший по болезни, видать, отставал в развитии, все время молчал и был с палец ростом. Семья была бедной, еды не хватало. А тут еще от засухи сгинул урожай. И тогда родители решили: самим жрать нечего, отведем детей в лес и оставим. Бывает, горе-матери и сегодня бросают новорожденных в мусорные баки. Случается, родители просто забывают, что у них есть дети. Но чтобы сознательно угробить всех семерых,- это кем надо быть.

Убогий не спал, когда папка с мамкой обсуждали свой коварный план избавления. Он выбежал тайком во двор, набил карманы камешками и вернулся в кровать. Утром отец-детоубийца повел сыновей в лес. Младший тихонько по пути бросал камешки. В лесу папаша дрова рубил, дети хворост собирали. Потом отец незаметно смылся, надеясь, что приговоренные никогда не найдут обратную дорогу. Малышня заплакала от страха, а Мальчик-с-пальчик братьев успокоил и по камешкам повел домой.

А родители дома пируют. Сосед, оказывается, вернул долг, и они накупили всякой еды. Как раз к столу дети подоспели. Мать и отец вроде бы обрадовались, что дети вернулись. Но ведь это ненадолго. Скоро всё проели, и отец снова увел детей на лютую смерть в лесу. В этот раз Мальчик-с-пальчик метил маршрут припасенными хлебными крошками. Не получилось, как с камнями: птицы-сволочи все крошки склевали. И пришлось детям пробираться наугад. До темноты они плутали. Наконец, на краю леса наткнулись на домик. Постучались. Их впустила женщина, но сразу шепнула, что это жилище злого людоеда, который любит лакомиться маленькими детьми. Что делать? В лесу волки съедят, здесь тот же конец, но хоть в тепле немного побыть. А тут и хозяин объявился, выволок из-под кровати, куда они спрятаться успели, всех семерых. Нюх у людоеда был хороший на человечинку, не обманешь. Он сразу давай точить большой нож для разделки добычи. Жена-добрая душа, говорит мужу: погоди, мол, завтра пацанят почикаем, есть еще запасы человечины в подвале. А если сегодня убить, протухнет мясо. Так женщина, которой было жалко малышей, пыталась хотя бы оттянуть время злодеяния. Оказалось, - спасла жизни. Людоед согласился: так и быть, откормим пару дней, тогда и зарежем – вкуснее будут. (Ваш ребенок в этом месте явно насторожится).

Спать их уложили в комнату дочерей - людоедочек, которых тоже было семь. У них были маленькие глазки и вздернутые носики – ничего особенного. А еще большие рты с острыми клыками – ими мясо от костей лучше отрывать.

На головах у каждой из спящих девчонок поблескивали золотые короны. Мальчик-с-пальчик смекнул: а вдруг людоеду захочется кушать среди ночи? Он короны с людоедочек тихонько снял и заменил на шапки братьев. И не прогадал. Людоед вскоре вошел в спальню, вынул свой большой нож и, в темноте нащупав рукой шапочки, перерезал всех дочерей. (На этом месте Вашему ребенку точно не уснуть). Потом ушел смывать с рук кровь и спать, а мальчики сбежали. Наутро людоед с ужасом обнаружил, что прикончил своих дочерей, и бросился в погоню за детьми.

В специальных сапогах-скороходах он почти догнал беглецов, но устал и прилег отдохнуть. Мальчик-с-пальчик и тут не растерялся. Отправив братьев дальше домой, он вернулся к жене людоеда.

- На вашего мужа напали разбойники и требуют выкуп. Он попросил, чтобы вы отдали всё ваше золото за его жизнь, - с порога залепетал Мальчик-с-пальчик. Как дома, так молчал, а как деньги выманивать - голос появился.

Наивная добрая женщина собрала мешок золота, с чем маленький обманщик и скрылся в лесу. Так он отблагодарил тётю за то, что спасла жизни ему и братьям.

Дети вернулись домой с мешком золота. У родителей – праздник. Денег на еду, видать, на какое-то время хватит. Так что мальчишки пока поживут. Что потом-неизвестно.

Ваш В.Д.